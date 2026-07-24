Productos dominicanos bajo la lupa EU por «trabajo forzoso»

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Panificados, café, arroz, tomates y caña de azúcar figuran entre los productos dominicanos que, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), presentan indicios de haber sido elaborados con trabajo forzoso o trabajo infantil. La información aparece en la Lista de Bienes Producidos con Trabajo Infantil o Trabajo Forzoso 2024, que incluye 204 productos de 82 países y territorios.

La caña de azúcar permanece en la lista desde 2009 y es el principal producto observado. El informe sostiene que trabajadores de origen o ascendencia haitiana son los más afectados por condiciones de trabajo forzoso. También extiende la preocupación a derivados como azúcar cruda y refinada, melaza, ron, bagazo y furfural, además de productos manufacturados que utilizan estos insumos.

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) afirma que existen indicios de estas prácticas en plantaciones privadas, estatales y de pequeños productores. Asimismo, señala la presencia de trabajo infantil en la producción de panificados, café, arroz, caña de azúcar y tomates.

RELACIÓN CON LOS NUEVOS ARANCELES

El informe también indica que República Dominicana ha logrado avances mínimos, al señalar que muchos niños sin documentos de identidad quedan excluidos de programas sociales y educativos, lo que aumenta el riesgo de incorporarse tempranamente al mercado laboral. Además, cuestiona la insuficiencia de inspectores laborales y la falta de inspecciones focalizadas.

El pasado jueves, la Administración del presidente Donald Trump anunció aranceles de entre 10 % y 12.5 % para importaciones dominicanas y de otros países, alegando deficiencias en la prevención del trabajo forzoso. La medida, vigente desde el 24 de julio, se fundamenta en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio.

Aunque el informe más reciente del USDOL corresponde a 2024 y el de 2026 aún no ha sido publicado, las autoridades estadounidenses concluyeron que el país no cuenta con controles comerciales suficientes para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.

an/am