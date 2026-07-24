RD prohíbe importación bienes producidos con trabajo forzoso

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SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece el procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes mediante trabajo forzoso.

La medida busca fortalecer la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

FACULTADES DE ADUANAS

En el documento, se faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) para prohibir mercancias producidas mediante trabajo forzoso.

También establece que las medidas administrativas serán aplicables a las mercancías que ya hayan zarpado, se encuentren en puertos o estén sometidas a cualquier régimen u operación aduanera previa a su importación o entrada definitiva al territorio nacional.

Además, la DGA podrá disponer, según corresponda, la reexportación al país de procedencia o a otro destino autorizado, así como su destrucción o cualquier otra medida legalmente procedente. Deberá llevar un registro administrativo de las mercancías, productos y bienes cuya importación haya sido prohibida.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas con organismos y autoridades de otros Estados para identificar mercancías potencialmente producidas mediante trabajo forzoso.

Otro de los artículos dispone la coordinación interinstitucional entre la DGA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás entidades competentes para fortalecer la prevención y el control en el comercio internacional.

La medida se conoce horas después de que EE.UU. anunciara un arancel de 12.5 % a República Dominicana por considerar que no ha establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.