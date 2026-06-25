Primer Ministro Haití transmite su solidaridad con Venezuela

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Puerto Príncipe, 25 jun.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, transmitió hoy la solidaridad de su país con Venezuela, ante las secuelas de dos terremotos que azotaron varios Estados de la nación sudamericana.

Un comunicado oficial expresa que el gobernante recibió «con profunda tristeza la noticia de los devastadores sismos», y ofrece «sus más sinceras condolencias al gobierno de Caracas y a todo su pueblo hermano».

«Ante esta tragedia -subraya el texto- Haití se solidariza con Venezuela con espíritu de fraternidad, compasión y esperanza».

La declaración de la oficina del Primer Ministro rinde homenaje, además, «a la valentía de los rescatistas, las autoridades y todos aquellos que se movilizan para brindar asistencia a las víctimas».

El texto suscrito por Fils-Aimé manifiesta también «su esperanza de que el pueblo venezolano encuentre, en la solidaridad de las naciones amigas, la fortaleza necesaria para superar esta difícil situación».

Medios de prensa recuerdan que los dos sismos del miércoles 24 de junio causaron 164 muertos y mil heridos en la nación austral, según un balance preliminar de las autoridades.

of-am