Presidente reafirma respaldo a unidad antifraude Contraloría

De izquierda a derecha, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el contralor general, Geraldo Espinosa; el presidente de la República, Luis Abinader; el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; el director de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña y el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldivar.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader reafirmó este viernes su compromiso con el fortalecimiento de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), como parte de las acciones para consolidar la transparencia, prevenir irregularidades y fortalecer mecanismos de control en el manejo de los recursos del Estado.

Durante una visita a la sede de la CGR, el Mandatario conoció la nueva estructura organizacional de dicha unidad, diseñada para ampliar las capacidades institucionales en la prevención, detección e investigación de posibles irregularidades en la gestión pública.

Abinader recibió explicaciones sobre la evolución de la dependencia, los resultados obtenidos y las nuevas capacidades incorporadas en áreas como análisis de información, gestión de riesgos, monitoreo, investigación y coordinación interinstitucional.

PROCESOS CON MAYOR EFICIENCIA

El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, destacó que la reorganización fortalece la capacidad operativa de la Unidad Antifraude y permitirá desarrollar los procesos investigativos con mayor eficiencia, flexibilidad y coordinación.

Atribuyó los avances alcanzados por esa dependencia al respaldo del presidente Abinader y a su política de fortalecimiento institucional, orientada a combatir la corrupción, promover la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Explicó que la Unidad cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por investigadores, abogados, contadores y otros especialistas, lo que ha permitido desarrollar investigaciones con mayor rigor técnico y fortalecer la capacidad institucional para enfrentar casos de presuntas irregularidades.

En la actividad acompañaron al presidente Abinader la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña.