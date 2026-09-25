Presidente Irán sigue dispuesto a acuerdo con Estados Unidos

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NUEVA YORK.- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, a quien acusó de impulsar una guerra de casi siete meses y de bloquear la diplomacia.

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mandatario iraní denunció que «el obstáculo» que impide alcanzar la paz «es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, se lanza a la batalla, bombardeando primero y bloqueando todas las vías» para el entendimiento.

Pezeshkian hizo referencia al fallido memorando de entendimiento firmado en junio con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tenía entre sus objetivos detener las hostilidades entre Washington y Teherán, iniciadas el pasado 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

MEMORANDO DE PAZ Y DENUNCIA DE ATAQUES

El memorando de paz «se firmó y, basándonos en él, queremos seguir adelante», declaró el iraní, al tiempo que criticó las acciones bélicas norteamericanas: «Nos atacaron. Asesinaron y martirizaron a nuestro estimado líder supremo (Alí Jameneí), a nuestros científicos, a nuestros comandantes militares y a nuestro Gobierno».

Pezeshkian indicó que Teherán estaría dispuesto a reducir sus niveles de enriquecimiento de uranio y a permitir la verificación externa para aliviar las tensiones nucleares, después de que, tras los ataques estadounidenses del año pasado, Irán restringiera el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En este contexto, el mandatario negó que Teherán desee una bomba nuclear y argumentó que el fallecido «líder supremo había dicho varias veces que, por decreto religioso, es profano e ilegal» poseer armas de destrucción masiva.

«No pretendemos matar estadounidenses, como lo demuestran nuestras acciones. Estados Unidos sí ha intentado matar iraníes», declaró, quien reiteró: «Lo que sabemos es que si nos atacan, debemos defendernos».

UN PLAN DE SIETE DÍAS PARA CESAR HOSTILIDADES

Tras las declaraciones del presidente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní aseguró en Nueva York que su país ha propuesto a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre el programa nuclear.

La propuesta refleja «fielmente» los compromisos del memorando acordado entre Estados Unidos e Irán en junio, aunque a un ritmo más rápido. En el acuerdo anterior se había establecido un plazo de 60 días para llegar a las negociaciones nucleares.

Según las condiciones fijadas ahora por Irán, durante esos siete días cesarían todas las hostilidades, incluidas las que tienen lugar en el Líbano; Estados Unidos liberaría los activos iraníes congelados —estimados en al menos 12.000 millones de dólares—, eximiría de sanciones al petróleo iraní y levantaría el bloqueo naval contra Irán. Luego, el último día, se abriría el estrecho de Ormuz.

Según el ministro, Irán está listo para comenzar a implementar el plan tan pronto como Washington dé su visto bueno. Precisó que «sería mejor» alcanzar un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.