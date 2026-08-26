Presidente dominicano visita hogar de ancianos en la Capital

El presidente Luis Abinader durante la visita Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

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Santo Domingo, 26 ago.- El presidente dominicano, Luis Abinader, visitó hoy el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, tras su remozamiento y ampliación para mejorar las condiciones de atención y la calidad de vida de los 186 adultos mayores que allí residen.

Durante el recorrido por las instalaciones, ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, el mandatario compartió con las personas de la tercera edad, conoció los servicios y asistencia que reciben y observó las mejoras realizadas en diferentes espacios del hogar.

Abinader destacó la labor de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y agradeció su vocación de servicio y entrega al cuidado de los adultos mayores.

El mandatario resaltó que las obras representan una inversión cuyo impacto trasciende su valor económico, por su contribución a la calidad de vida de los residentes.

Entre las áreas remozadas figuran el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería y habitaciones, además de la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres, destinadas a ofrecer servicios en condiciones más adecuadas y dignas.

La directora del Hogar de Ancianos, madre Eugenia López Rodríguez, de la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados, agradeció al presidente Abinader por hacer posible la ejecución de los trabajos, así como el aporte de la Constructora Hageco.

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