Presidente Abinader felicita al COE tras simulacro terremotoy 7 ju

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader felicitó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a los organismos de socorro, instituciones públicas y privadas y a los ciudadanos que participaron en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, realizado de manera simultánea a las 10:00 de la mañana en todo el territorio nacional.

Destacó la importancia de mantener una preparación permanente para fortalecer la capacidad de respuesta y preservar vidas.

Resaltó que este tipo de ejercicios permite a la población adquirir conocimientos y tener mayor claridad sobre cómo actuar ante una emergencia, con el propósito de proteger la vida propia y contribuir a salvar la de otras personas.

EJERCICIO MÁS GENERAL Y COMPLETO

Explicó que el país ha realizado simulacros anteriormente, pero que en esta ocasión el ejercicio se desarrolló de manera más general y completa, lo que permitirá seguir fortaleciendo las capacidades de respuesta ante posibles emergencias.

Indicó que la preparación debe mantenerse de forma permanente, mediante la aplicación de mejores técnicas y procedimientos que permitan actuar correctamente ante un eventual terremoto, un fenómeno que, aunque se espera que nunca ocurra, demanda una preparación preventiva constante.

Destacó que contar con las condiciones, la preparación y los conocimientos necesarios es fundamental para responder oportunamente y reducir los riesgos para la población.

Valoró además la participación de personas de todo el territorio nacional y de las empresas privadas que se coordinaron con el COE para integrarse al ejercicio preventivo.

RECONOCE TRABAJO DEL COE

Asimismo, felicitó a los jóvenes que forman parte del COE y reconoció el trabajo realizado para hacer posible el simulacro nacional, exhortando a continuar fortaleciendo la cultura de prevención y preparación en la República Dominicana.

Agradeció a todos los participantes y a los medios de comunicación por su colaboración, al tiempo que pidió a Dios que proteja siempre a la población dominicana.

Reiteró su llamado a continuar trabajando unidos y con fe para fortalecer la capacidad del país de enfrentar cualquier eventualidad y preservar vidas.

jt-am