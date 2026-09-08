Ocupan más 30 mil mercancías ilícitas en negocios de chinos

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) ocupó más de 30 mil mercancías ilícitas en negocios propiedad de chinos.

Las mercancías ocupadas incluyen bebidas alcohólicas, estimulantes sexuales, medicamentos, cigarrillos premium y otros productos de consumo que carecían de los permisos legales.

La intervención más reciente se realizó en Santiago de los Caballeros, donde fueron inspeccionados los comercios Mall Lindo, Well Being Malls, Plaza Moda Select y Kindo Mall, en un operativo encabezado por la magistrada Lía Collado, procuradora fiscal del Departamento de Delito Electrónico.

Allí se incautaron 3,706 unidades de estimulantes sexuales, 2,141 unidades de otros productos -medicamentos y mercancías diversas sin Registro Sanitario y etiquetadas exclusivamente en su idioma original- y 25 unidades de bebidas alcohólicas de alta gama.

Recientemente se realizaron intervenciones similares en Los Alcarrizos, Villa Consuelo, Haina y la Carretera Sánchez, donde se ocuparon productos por los mismos ilícitos.

VIOLACIÓN A LEY DE COMERCIO ILÍCITO

El MICM reiteró que la comercialización irregular en estos establecimientos constituye una infracción a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, a la Ley General de Salud 42-01 y a la Ley General de Aduanas 168-21.

Entre los ilícitos detectados figuran la comercialización de productos sin registro sanitario, sin trazabilidad fiscal y sin el etiquetado en español exigido por las normas dominicanas, lo que representa una amenaza para la salud de los consumidores y un perjuicio al fisco nacional.