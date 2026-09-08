Trump dice EU tiene «fuerza que ningún fuego puede consumir»

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WASHINGTON 8 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el país tiene «una fuerza que ningún fuego puede consumir», en una de las primeras conmemoraciones por el 25º aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

En un discurso con motivo de la exposición itinerante de ‘Steel Across America’, que exhibe una viga de acero de algo más de seis metros del World Trade Center y que ha girado por todo Estados Unidos, el mandatario norteamericano ha incidido en el simbolismo de la muestra cuando se cumple un cuarto de siglo del atentado perpetrado por Al Qaeda.

«Este maltrecho fragmento de acero que tenemos hoy aquí nos recuerda que Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ninguna época puede destruir», ha afirmado.

Según ha dicho, el día del ataque es «uno de esos momentos de la historia en los que todo el mundo sabe exactamente dónde estaba». «Yo sé exactamente dónde estaba. Estaba mirando y observando, y era una mañana hermosa y miré hacia afuera y, de repente, vi una alerta en la televisión. Miré por la ventana y vi cosas que nunca quiero volver a ver. Nunca volveremos a verlas», ha subrayado.

TUVO ELOCUENTES PALABRAS PARA LAS VICTIMAS DEL 11S

De esta forma ha tenido palabras para las víctimas, «casi 3.000 almas preciosas nos fueron arrebatas» y para todos los equipos de rescatistas, bomberos y policías que intervinieron para salvar vidas en el centro de Nueva York.

«Nuestras torres fueron derribadas y volvimos a levantarnos, más fuertes, más decididos y más unidos que nunca», ha aseverado.

«Nunca olvidaremos. Lo decimos y lo decimos de verdad. Nunca olvidaremos a quienes perdimos, y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré algo: ahora mismo estamos luchando porque tenemos una determinada nación que quería conseguir un arma nuclear», ha asegurado, vinculando la respuesta al 11-S a la actual ofensiva estadounidense contra Irán.

«Estuvieron muy cerca de conseguirla, y ahora no tienen ninguna posibilidad de conseguirla. Irán no tendrá un arma nuclear y han sido castigados duramente», ha recalcado.

Con este acto junto a la Casa Blanca, coincidiendo con el paso de esta exhibición por Washington, Trump ha inaugurado las conmemoraciones por el 25º aniversario de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Los ataques constituyeron el acontecimiento más determinante del periodo de entresiglos, dejando casi 3.000 víctimas mortales y 25.000 heridos, además de un atentado sin precedentes al centro económico y militar de Estados Unidos que cuestionó como nunca hasta ese momento el papel de Washington como potencia hegemónica incontestable.

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