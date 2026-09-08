Instituto atacado por bandas en Haití permanece sin funcionar

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Puerto Príncipe, 8 sep.- El prestigioso instituto haitiano Toussaint Louverture permanece hoy sin impartir clases, interrumpidas desde febrero de 2024 a causa de la destrucción de sus instalaciones por pandillas armadas, comentó el diario Le Nouvelliste.

Los dirigentes de la institución docente capitalina enfrentan la incertidumbre al carecer de aulas, desconocer si habrá solución a ese déficit y cuál será esta, tras inaugurar este lunes el Ministerio de Educación el curso 2026-2027, añadió el periódico.

El personal, maestros y estudiantes de la entidad de enseñanza secundaria, que lleva el nombre del precursor de la independencia haitiana, huyeron de ella el 29 de febrero de 2024, bajo una lluvia de balas disparadas por bandidos de la coalición criminal Viv Ansanm.

Desde entonces, comenzó una odisea para este instituto de 80 años de antigüedad, cuyos docentes, antes de abandonar sus instalaciones, intentaron impartir clases por temporadas en otros centros educativos de la región metropolitana, explicó Le Nouvelliste.

La escuela, según su director, Jean Mathieu Auguste, enfrenta desde 2024 «un obstáculo tras otro», tras recibir instrucciones de encontrar una ubicación en el centro de Puerto Príncipe, «pero los sitios visitados -subrayó- eran inadecuados para los estudiantes».

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