México dice EEUU debe actuar por narcotráfico en su territorio

Ciudad de México, 8 sep.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmó hoy que Estados Unidos debe hacer su parte en el enfrentamiento a la distribución de droga y el lavado de dinero en aquel país proveniente de las organizaciones criminales.
«Nosotros insistimos en que ellos tienen una parte muy importante que hacer allá y no solo estar mencionando a México», dijo la mandataria, al referirse a recientes reportes sobre casos de corrupción de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del país vecino.
«Hemos dicho: ¿cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? Incluso, hay producción de metanfetamina en Estados Unidos (…) Y la distribución, pues ocurre allá, porque allá hay más consumo, y el lavado de dinero también ocurre allá», aseveró la jefa del Ejecutivo.
PRESIDENTA SEÑALA FENTANILO SE REDUCE
Durante su habitual conferencia de prensa, recordó que, en el caso del fentanilo, se ha reducido en más del 70 por ciento el trasiego de ese estupefaciente hacia aquella nación -una realidad reconocida por Washington-, gracias a los operativos llevados a cabo aquí por efectivos mexicanos.
La estrategia de seguridad implementada en México posibilitó también la detención de 67 mil personas por delitos de alto impacto, entre estas 111 funcionarios públicos, y la incautación de 34 mil armas y más de 500 toneladas de droga en este país durante el Gobierno de Sheinbaum.
Fuentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a dichos resultados una disminución del 53 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso registrado a nivel nacional durante la presente administración, iniciada en octubre de 2024.
El Ejecutivo puso en marcha una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.
of-am
Bueno, en china, el que lo encuentran con droga le dan para abajo y ha dado muy buenos resultados el método.
China nunca anda averiguando de qué país viene la droga ni anda tirándole bombas a lanchas en el mar
A caso no podría EEUU hacer lo mismo?
🕊🇮🇷🕊🇱🇧🕊🇵🇸….ANDA PAR CARAJO!!!!!CGRI: Ninguna tecnología avanzada puede eludir nuestras capas de vigilancia en Ormuz ..ESTO DIJO IRAN DESPUES DE HABER NEUTRALIZADO Y CAPTURADO UN DRONE SUBMARINO AVANZADO….EEUU ENVIO TRES DORNES AEREOS M-Q1 GREY EAGLE A DESTRUIR EL DRONE E IRAN TAMBIEN LOS DESTRUYO…..NO ME JODA NADIE….🇮🇷🔥🚀💣
NO ME DIGAS, Y USTEDES EN MÉXICO NUNCA ENCUENTRAN A LOS GRANDES CAPOS DE LA DROGA PORQUE EL ESTADO ESTA SECUESTRADO POR ELLOS, OSEA QUE SE PASEN LA VIDA ENTERA ENVIANDO VENENO PARA EEUU Y EEUU NO PUEDE NI OPINAR, EL PROBLEMA ES QUE EEUU NO CO.GE ESA Y DESPUES DE LA PARTIA DE MADRE QUE LE DIERON A BIN LADDEN QUE CREYENDO QUE POR METERSE EN UN PAIS CON ARSENAL NUCLEAR NO LE HARIAN NADA COMO QUIERA FUE EEUU Y LE PARTIO LA MADRE, DEBERIAN SABERLO.
ESO ES COMO DECIRLE A LA TAYOTA QUE DIGA COMO SE HIZO RICO SU MECANOGRAFO PADRE Y A SAUL COMO NO SER AMARILLISTA.
Pero Mexico es la principal entrada de sustancias prohibidas a EEUU . En complicidad con China .
Porque serà que esta Sra Sheinbaum le resta importancia a la violencia y perdición que crean los carteles de drogas ……tan mansita que se ve y mire usted .
Quieres excusar a Trump?
A los de México los protege ella.
La razón de la reducción del fentanilo es el control en las mafias chinas productoras de los precursores químicos que envían a Mexico y Canadá para fabricarlo.
La comecomía cantinflesca comunista Sheinbaum no tiene nada que ver con esa reducción. Esa vive en el aire.
Primera verdad que le conozco a esta tipa…