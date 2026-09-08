México dice EEUU debe actuar por narcotráfico en su territorio

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Ciudad de México, 8 sep.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmó hoy que Estados Unidos debe hacer su parte en el enfrentamiento a la distribución de droga y el lavado de dinero en aquel país proveniente de las organizaciones criminales.

«Nosotros insistimos en que ellos tienen una parte muy importante que hacer allá y no solo estar mencionando a México», dijo la mandataria, al referirse a recientes reportes sobre casos de corrupción de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del país vecino.

«Hemos dicho: ¿cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? Incluso, hay producción de metanfetamina en Estados Unidos (…) Y la distribución, pues ocurre allá, porque allá hay más consumo, y el lavado de dinero también ocurre allá», aseveró la jefa del Ejecutivo.

PRESIDENTA SEÑALA FENTANILO SE REDUCE

Durante su habitual conferencia de prensa, recordó que, en el caso del fentanilo, se ha reducido en más del 70 por ciento el trasiego de ese estupefaciente hacia aquella nación -una realidad reconocida por Washington-, gracias a los operativos llevados a cabo aquí por efectivos mexicanos.

La estrategia de seguridad implementada en México posibilitó también la detención de 67 mil personas por delitos de alto impacto, entre estas 111 funcionarios públicos, y la incautación de 34 mil armas y más de 500 toneladas de droga en este país durante el Gobierno de Sheinbaum.

Fuentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a dichos resultados una disminución del 53 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso registrado a nivel nacional durante la presente administración, iniciada en octubre de 2024.

El Ejecutivo puso en marcha una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

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