CONFENAGRO pide proteger la producción nacional de arroz

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SANTO DOMINGO.– La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) respaldó las gestiones que realiza el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, en las conversaciones con Estados Unidos sobre el tratamiento comercial del arroz y llamó a garantizar la protección de la producción nacional.

La organización sostuvo que cualquier acuerdo debe colocar el interés nacional y la protección de los productores dominicanos como prioridades, debido a la importancia del cereal para la alimentación y la economía del país.

“El arroz no puede ser abordado únicamente como un producto comercial: constituye uno de los principales componentes de la dieta dominicana, sostiene una importante cadena productiva y representa un elemento fundamental de nuestra soberanía”, afirmó el presidente de CONFENAGRO, Wilfredo Cabrera.

RECUERDA ESTADO DOMINICANO RECONOCE ARROZ PRODUCTO SENSIBLE

Recordó que el propio Estado dominicano reconoce al arroz como un producto sensible. Señaló que el Decreto 693-24 establece que su producción estable e ininterrumpida es fundamental para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, además de preservar la capacidad productiva nacional.

Citó el artículo 54 de la Constitución dominicana, que establece la responsabilidad del Estado de promover el incremento de la productividad agropecuaria con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria.

Destacó que el sector arrocero está integrado por más de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, por lo que consideró que garantizar su estabilidad representa también una forma de proteger la producción nacional.

“Los productores dominicanos necesitan estabilidad, reglas claras y condiciones que les permitan producir, invertir y planificar a largo plazo”, manifestó.

PRODUCCION NACIONAL ANTE ESCENARIOS DE CRISIS

Advirtió que las experiencias recientes, como la pandemia de COVID-19, los conflictos bélicos y las interrupciones en las cadenas internacionales de suministro, han evidenciado la importancia estratégica de mantener la capacidad de producir alimentos dentro del territorio nacional.

En ese sentido, sostuvo que República Dominicana puede cumplir sus compromisos comerciales internacionales y mantener relaciones económicas sólidas con sus socios, pero sin poner en riesgo la producción de un alimento considerado estratégico.

of-am