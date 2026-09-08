Alertan en Haití contra el robo de identidades ante elecciones

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Puerto Príncipe, 8 sep.- El director de la Oficina Nacional de Identificación (ONI) de Haití, Reynold Guerrier, llamó hoy a los votantes de las próximas elecciones a verificar si su Número Único de Identificación Nacional es usado sin su conocimiento.

El funcionario abogó por proteger contra el robo de identidad electoral, ante maniobras de ciertos partidos políticos para completar la cifra de 30 mil miembros, exigida por el Código Electoral para aspirar a los comicios, añadió la emisora Magik9.

Las violaciones de ese tipo -señala el diario- generan mayor preocupación a medida que se acerca la primera votación el 13 de diciembre de las elecciones generales, mientras las organizaciones hacen todo lo posible por lograr la citada filiación.

Según el periódico, varios partidos políticos acusaron, incluso, a las instituciones de hacer un uso indebido sobre los datos personales de los ciudadanos con capacidad para votar.

«Creo que deberíamos dar a los ciudadanos -insistió el director de la ONI- la opción de darse de baja si saben que nunca estuvieron afiliados a un partido político. Solo así podremos hablar de proteger los datos de los ciudadanos».

Una propuesta para incluir esta opción en la plataforma digital â€»donde las organizaciones políticas registran a sus candidatosâ€» fue presentada al Consejo Electoral Provisional (CEP) por la ONI durante conversaciones sobre el tema entre ambas instituciones.

El director del ente de Identificación reconoció que su preocupación sobre el hurto de identidades, ahora particularmente alto en Haití, está relacionado también con intentos de soborno a empleados de su institución, sobre los cuales tuvo conocimiento.

Algunas entidades recopilan estos datos, sin ofrecer garantía alguna a sus titulares sobre su empleo, mientras el manejo por terceros de sus identidades es facilitado aún más por la falta de alfabetización digital de la población.

La ONI calificó días atrás de «artimañas» las gestiones de algunos partidos políticos para presentar la cifra de 30 mil miembros exigida a cada uno de ellos para presentarse a los sufragios.

El organismo liderado por Guerrier dejó entrever que en el proceso interno de registro de integrantes hubo intentos fuera de la legalidad por parte de esas organizaciones, al punto de que solo 21 de ellas cumplen hasta ahora con el requisito.

of-am