Presidenta pide no usar México en campaña electoral de EEUU

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Ciudad de México, 10 sep.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió hoy a Estados Unidos no usar a México en su campaña electoral, tras declaraciones del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, y le sugirió ocuparse de sus propios problemas.

«Considero que es parte de la campaña electoral en Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre y como hemos dicho: que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas», señaló la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

Rubio dijo ayer desde Ecuador que la lucha de México contra los cárteles de la droga «no es ni de lejos suficiente», y señaló la supuesta existencia de «extensos territorios» en este país «que no están gobernados por el Estado».

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum dio lectura este jueves a un reporte periodístico sobre la Administración para el Control de Drogas de la nación vecina (DEA), que habría permitido el tráfico y la venta de miles de dosis de fentanilo en Nuevo México.

Opinó que «bastantes problemas tienen allá, o sus problemas, para que sus campañas se dediquen al tema de Estados Unidos» y reiteró que «no tienen por qué usar a México».

«Unos días dicen â€˜México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos muy bienâ€Ö y otro día â€˜no, pero no están haciendo lo suficiente. Si México hace su trabajo, muy bien, pero si no, puede haber consecuenciasâ€Ö. Es parte de la campaña», ejemplificó.

Insistió en que esta nación latinoamericana «no es piñata de nadie» y «se le respeta».

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