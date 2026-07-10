Presentan experiencia sobre Santiago y tradición del tabaco

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar) Ministerio de Cultura, Dirección General de Museos y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración presentaron la Experiencia Inmersiva: Santiago de los Caballeros y la Tradición del Tabaco.

Se trata de una propuesta educativa y cultural que integra tecnología y patrimonio para resaltar la identidad de la Ciudad Corazón.

La iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración entre Procigar y el Museo Monumento, con el propósito de acercar a visitantes nacionales y extranjeros a la historia, el arte y la cultura de Santiago.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Mediante visores de realidad virtual Meta Quest, los usuarios podrán recorrer cuatro producciones audiovisuales dedicadas a la tradición tabaquera como patrimonio cultural dominicano.

También los murales del maestro José Vela Zanetti, el turismo cultural de Santiago y la memoria de la Guerra de la Restauración, incluyendo la conexión entre el Museo Monumento y el Monumento al Grito de Capotillo.

COMPROMISO CON LA CULTURA

El vicepresidente de Procigar, Litto Gómez, afirmó que el proyecto reafirma el compromiso de la entidad con la cultura dominicana y destacó que el cigarro premium representa historia, tradición, conocimiento artesanal y orgullo nacional.

Por su parte, la directora del Monumento a los Héroes de la Restauración, María Belissa Ramírez, valoró la alianza con Procigar, al considerar que contribuye tanto a preservar el patrimonio como a ofrecer nuevas formas de difundir la historia.

ACCESO AL PÚBLICO

La experiencia pasará a formar parte de la oferta permanente del museo y estará disponible para visitantes individuales, grupos, centros educativos, universidades e instituciones mediante el sistema de reservas.

Como parte del lanzamiento y de la conmemoración del CLXII aniversario de la Guerra de la Restauración, durante julio y agosto las personas nacidas en la provincia de Santiago podrán disfrutar gratuitamente de la experiencia presentando su documento de identidad.

an/am