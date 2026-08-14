Preparativos para el Desfile y Festival Dominicano en Boston

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BOSTON.- La comunidad dominicana de Boston se prepara para celebrar el Festival y Desfile Dominicano con música, carrozas y artistas invitados para conmemorar un nuevo aniversario de la Restauración Dominicana.

Y de cara a este evento que se realiza anualmente en Boston, la policía tiene previsto este jueves una sesión informativa relacionada a seguridad.

El anuncio se llevará a cabo tras una reunión entre organizadores del evento y autoridades municipales.

La policía de Boston presenta este anuncio de medidas de seguridad después de que la ciudad atraviese una serie de incidentes relacionados con violencia armada.

Grupos y lideres de la ciudad han pedido mayor acción sobre seguridad en la ciudad en las pasadas semanas.

El Desfile y Festival Dominicano se celebrará el domingo 16 de agosto.