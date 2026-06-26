Preocupa ANADIVE reforma Ley Residuos Sólidos sin consulta

El presidente de ANADIVE, César de los Santos, hizo los señalamientos este 26 de junio del 2026.

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SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) manifestó que le preocupa la aprobación «de manera acelerada» en el Senado del proyecto que modifica la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El presidente de ANADIVE, César de los Santos, consideró que la iniciativa fue conocida sin un proceso amplio de consultas con los sectores que resultarían directamente impactados.

Afirmó que la aprobación se produjo sin contar con un estudio técnico-económico que sustente las decisiones adoptadas, pese a que podrían afectar la competitividad de las empresas, especialmente las Mipymes, poniendo en riesgo su sostenibilidad y la preservación de empleos.

AUTORIDADES LLEGARON ACUERDO CON EMPRESAS

De los Santos recordó que durante el primer cuatrimestre de este año las autoridades alcanzaron un acuerdo verbal con diversas asociaciones empresariales para consensuar las modificaciones a la normativa, compromiso que, según indicó, no se materializó antes de la aprobación del proyecto.

«Nos unimos a las voces que respaldan una ley moderna sobre residuos sólidos, pero que también tome en consideración la realidad de las pequeñas empresas, equidad fiscal y una visión de futuro para el desarrollo nacional, sin limitar las posibilidades de crecimiento del país», expresó.

El dirigente empresarial señaló que el proyecto, que ahora pasará a conocimiento de la Cámara de Diputados, representa una oportunidad para construir una legislación más equilibrada, que incorpore las observaciones y propuestas planteadas por los sectores productivos.

an/am/ssp