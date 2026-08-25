Prensa de la RD destaca triunfo Marileidy en la Liga Diamante

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Santo Domingo, 25 ago.- Medios de prensa dominicanos destacan hoy el triunfo de la velocista Marileidy Paulino en los 400 metros planos de la parada de Silesia, Polonia, donde la campeona olímpica volvió a imponer su dominio en la Liga Diamante.

La gacela dominicana se impuso este domingo con tiempo de 48.87 segundos, para mantener su invicto en la temporada y sumar su quinta victoria en igual número de carreras disputadas este año en el prestigioso circuito atlético.

Nickisha Price terminó segunda con 49.49 segundos, seguida por Salwa Eid Naser (49.57), Natalia Bukowiecka (49.60) y Lieke Klaver (49.71).

Con este resultado, Paulino se mantiene al frente de la clasificación de los 400 metros y llegará como favorita a la gran final de la Liga Diamante, prevista para el 5 de septiembre en Bruselas.

El triunfo de Marileidy Paulino en la parada de Silesia de la Liga Diamante encontró amplia repercusión en medios de prensa dominicanos como Listín Diario, Diario Libre y ALMOMENTO.NET, que destacaron el dominio de la campeona olímpica en los 400 metros.

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