Prensa & Comunidad Hispana reconoce al periodista Johnny Trinidad

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NUEVA YORK.- La entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) reconoció al periodista Jhonny Trinidad por los múltiples y acertados reportajes que ha publicado de manera constante en defensa de los dominicanos en el exterior.

La Dirección Ejecutiva de PreCoHis, que dirige el periodista Ramón Mercedes, decidió de manera unánime otorgarle este reconocimiento por sus trabajos periodísticos sobre las diferentes situaciones que han venido afectando a los quisqueyanos en el exterior por décadas, las cuales Trinidad ha expuesto de manera amplia y documentada.

Mercedes fue autorizado a entregarle el pergamino de reconocimiento. «Hay que reconocer que en los reportajes publicados por Trinidad se pone de manifiesto la dejadez con que los diferentes gobiernos dominicanos han tratado a sus connacionales en el exterior», afirmó.

«Asimismo, se evidencia la apatía de los cónsules dominicanos distribuidos por todo el mundo, las promesas incumplidas de los gobiernos de turno y la indiferencia de muchos funcionarios responsables de atender a la comunidad dominicana en el extranjero. Al final, todo queda en promesas», agregó.

Indicó que «Romanos 13:7 enseña la importancia de dar a cada persona el lugar, el reconocimiento y la estimación que le corresponden. Honor a quien honor merece, como expresó José Martí, Apóstol de la Independencia y el Héroe Nacional de Cuba».

AGRADECIMIENTO

De su lado, Trinidad expresó su profunda gratitud por la distinción, que reconoce sus aportes al fortalecimiento de la comunidad hispana y su compromiso inquebrantable con un periodismo al servicio de los dominicanos en el exterior.

Afirmó que «esta placa representa un estímulo para continuar ejerciendo una labor informativa con responsabilidad, ética y cercanía a la gente, dando voz a las necesidades, logros y aspiraciones de la diáspora».

«Ese reconocimiento no es solo personal, sino un homenaje a todos los periodistas que día a día trabajan por mantener informada y unida a la comunidad dominicana más allá de las fronteras, defendiendo sus derechos y proyectando su identidad cultural», agregó.

La actividad se llevó a cabo el pasado fin de semana en el restaurante «La Mesa del Rey», ubicado en el 1712 de la avenida University, en El Bronx.