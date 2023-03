Porqué tenemos que seguir financiando las Iglesias

EL AUTOR es empresario. Reside en Santo Domingo.

Me hubiese gustado que la pregunta que titula este articulo también abarcara una respuesta a la contra partida de esa pregunta, es decir: Porqué no deberíamos de dejar de financiar las Iglesias?

La simple pregunta envuelve una complejidad profunda a la que no entrare, de manera que solo me limitare a contestarla con la simpleza y a través de los argumentos que ella misma enarbola para su “Porque”.

1. Si el 49% de la población Dominicana es católica y el 26% evangélica, es de inferir que esa sumatoria del 75% junto a sus Empresa y medios de Producción inciden de igual forma en la contribución de los ingresos del Gobierno vía Impuestos y demás, solo el 25% que dice no creer contribuye con su 25%.

2. Por tanto, si el Estado recibe esa alta contribución de los religiosos, es justo que le retorne algo de esos fondos para sus obras espirituales y sociales?

3. La Cruz Roja recibe muy pocos fondos, “insuficiencia crónica” con respecto a lo que reciben las iglesias. En la Cruz Roja se salvan vidas.

4. La respuesta al argumento 3 no sería quitarle fondos a las iglesias si no aumentarle a la Cruz Roja vía otros manejos presupuestarios, tales como, contribuciones a ONG,s Feministas, Comunistas, pro abortos, bajar la publicidad del Estado que supera a la de varios Ministerios. Porqué elegir las iglesias como “Blanco de sus criticas”? eso le quita objetividad y la coloca en una posición en la que se le ve “el refajo” a la escritora.

5. “La Cruz Roja salva vida” , muy bien y muy altruista y humanista…pero ella debió preguntarse: Qué se hace en las iglesias?

6. En las Iglesias se salvan Vida física y Vida Espiritual. Los valores morales y Espirituales que se enseñan en las Iglesias sirven de contención, prevención de la perdida de vidas. Allí se forman para: Amar a Dios sobre todas las cosas, Amar al prójimo, No matar, No robar, No adulterar, No mentir, No fornicar, No codiciar, No mentir, obedecer las leyes, orar por los gobernantes, honrar Padre y Madre, pagar los impuestos, orar y hasta amar al enemigo. Ayudar a las personas en sus depresiones y conflictos familiares. Auxiliar a los enfermos en los hospitales y albergues, en hogares de ancianos.

7. El cristianismo es sal y luz en un mundo putrefacción continua .

8. El sostenimiento o la cooperación del Estado cuando le devuelve parte de sus impuestos a las iglesias, no se vería tan descabellado entonces.

Ahora, la opinión sobre la base de la complejidad de la pregunta es muy larga y profunda. Y creo que no viene al caso.

Por el momento lo dejare hasta ahí.

Adelanto que la escritora pueda que tenga alguna razón, pero no desde los argumentos que ella esgrimió.

jpm-am

