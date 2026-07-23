Senadora pide Abinader quitar funcionarios, primero de Intrant

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SANTO DOMINGO. – La senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, consideró que el presidente Luis Abinader debe realizar cambios en su gabinete en los próximos días y afirmó que el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) debería ser el primero en ser sustituido.

Durante una entrevista en el programa Ahora por la Mañana, la legisladora sostuvo que, tras seis años de gestión, ha llegado el momento de una renovación en el tren gubernamental.

Bournigal expresó que el mandatario ha realizado pocos cambios de funcionarios desde que asumió la Presidencia en 2020 y señaló que es tiempo de «remenar la mata gubernamental».

PRIMERO DEBE SER QUITADO DIRECTOR INTRANT

«El primero que debe irse es el del Intrant, hace rato que debió haberse ido. Entonces tenemos algunos problemas con compromisos de quienes nos apoyaron en las elecciones, y yo pienso que debemos pensar en eso», manifestó.

La legisladora también cuestionó el desempeño de sus colegas en el Senado, al considerar que han mostrado poca firmeza durante el proceso de discusión del nuevo Código Penal.

Afirmó que esa actitud ha contribuido a que la población pierda el respeto hacia la Cámara Alta.

Bournigal reiteró su interés en ocupar la presidencia del Senado, aunque aseguró que no realiza gestiones ni cabildeos para alcanzar esa posición.

an/am