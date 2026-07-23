RD declara listo el escenario para Juegos Centroamericanos

José Monegro junto a otros periodistas que trabajan en la organización de los JCC

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Santo Domingo, 23 jul.- El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana informó que todas las instalaciones deportivas fueron entregadas y que el equipamiento necesario para las competencias ya se encuentra en el país.

El presidente del comité, José P. Monegro, explicó que el montaje de las sedes avanza por etapas, durante una conferencia ofrecida en el Centro de Prensa ubicado en el hotel Barceló, en esta capital.

Entre las principales medidas logísticas, anunció que desde este jueves el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte quedará reservado para el tránsito peatonal, con acceso restringido a vehículos previamente autorizados.

Para facilitar la movilidad de los espectadores, las autoridades habilitarán estacionamientos en los complejos de Bellas Artes y la Plaza de la Cultura, desde donde el público podrá utilizar gratuitamente el Metro hasta la estación del Centro Olímpico.

LOS VOLUNTARIOS TRABAJAN SIN DESCANSO

Los voluntarios también tendrán acceso sin costo al sistema de transporte público, que incluye Metro, autobuses de la OMSA y Teleférico.

Monegro indicó que alrededor del 85 por ciento de las competencias serán de entrada libre. Sin embargo, deportes de mayor demanda, entre ellos baloncesto masculino, voleibol femenino, atletismo, boxeo y béisbol, requerirán boletos con precios de entre 400 pesos (unos siete dólares) y 600 pesos (10 dólares).

Asimismo, precisó que algunas pruebas gratuitas tendrán capacidad limitada y exigirán la obtención previa de un pase digital.

Como parte de las actividades paralelas de los Juegos, quedó inaugurada la Expo Santo Domingo 2026, frente al Pabellón de la Fama, una muestra dedicada a la historia del deporte dominicano que reúne objetos históricos y espacios interactivos para el público.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a miles de atletas de la región y marcarán el centenario de la primera edición de la cita multideportiva, celebrada en México en 1926.

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