Inauguran Porto Town Center con inversión RD$800 millones

Abinader corta la cinta inaugural junto a funcionarios y ejecutivos del proyecto, este 22 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de Porto Town Center by La Marquesa, un moderno complejo comercial desarrollado con una inversión superior a los RD$800 millones.

El centro está destinado a fortalecer la actividad económica y ampliar la oferta de servicios en el sector Arroyo Hondo y la zona norte del Distrito Nacional.

La infraestructura, adquirida por el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Amergent I y administrada por Amergent Partners, cuenta con 7,200 metros cuadrados de construcción y alberga 71 locales comerciales. Durante su etapa de construcción generó más de 200 empleos directos y 100 indirectos.

Con el inicio de sus operaciones, el proyecto proyecta crear más de 350 empleos directos permanentes, además de cientos de puestos indirectos vinculados al transporte, la logística, el mantenimiento y los suministros.

Entre las empresas que ya operan en el complejo figuran Juan Valdez, Altice, Farmacia GBC, Izzy Market, Casa Caná, Trattoria Pizzarelli, Restaurante Maracuyá, The Nail Box, Serendipia, Abatte y Fortech.

CONFIANZA EN CONOMÍA DOMINICANA

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, afirmó que la obra refleja la confianza del sector privado en la República Dominicana y en las políticas impulsadas por el Gobierno.

“República Dominicana es un destino seguro, estable y con las condiciones necesarias para crecer”, expresó.

Por su parte, representantes de Amergent Partners, C.P. Construcciones Planificadas y de la franquicia Juan Valdez destacaron que el respaldo institucional ha contribuido a consolidar un clima favorable para la inversión.

El área de influencia del nuevo centro comercial incluye Arroyo Hondo Viejo, Arroyo Hondo II, Los Ríos, Cuesta Hermosa, Los Pinos, Altos de Arroyo Hondo y la avenida República de Colombia.

an/am