Rusia vuelve a atacar puertos de Ucrania en el sur del país

MOSCÚ, 23 Jul. (EUROPA PRESS) – Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado este jueves de que han perpetrado nuevos ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas en Odesa, en el sur del país, unos bombardeos que se producen tan solo horas después de que las fuerzas rusas atacaran centros logísticos y embarcaciones en la misma zona.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que como resultado de estos ataques en el puerto de Odesa «han sido alcanzadas varias instalaciones utilizadas para la carga, descarga y almacenamiento de productos y equipamiento de uso militar» por parte de Ucrania.

Asimismo, ha explicado que varios drones de ataque rusos han atacado una nave industrial donde se fabricaban componentes para vehículos aéreos no tripulados y un almacén con drones destinados al Ejército ucraniano.

La víspera, las fuerzas rusas atacaron también instalaciones similares en Chornomorsk, situada al sur de Odesa, si bien las autoridades ucranianas no se han pronunciado de momento sobre la presencia de víctimas o heridos.

Este mismo jueves, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 223 los drones ucranianos interceptados sobre su territorio, especialmente en regiones como Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Oriol, Oremburgo, Riazán, Rostov, Samara, Sarátov y Tula, entre otras.

UN MUERTO, CUATRO HERIDOS EN ATAQUE DE UCRANIA CONTRA CRIMEA

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han informado este jueves de que al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra la zona. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha confirmado en un comunicado difundido en redes sociales el fallecimiento de un civil en «un ataque nocturno del enemigo» y ha aclarado que entre los heridos hay al menos dos menores de edad. Por otra parte, las autoridades rusas han denunciado ataques contra una refinería de la región de Uliánovsk, donde se han registrado varias explosiones que se han visto seguidas por un incendio. Así, han confirmado que el fuego es resultado de un ataque con drones que ha alcanzado el distrito de Novospasski. Este mismo jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en 223 los drones ucranianos interceptados sobre su territorio, especialmente en regiones como Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Oriol, Oremburgo, Riazán, Rostov, Samara, Sarátov y Tula, entre otras.