Congreso de EEUU aprueba un presupuesto militar récord

WASHINGTON, 23 Jul. (EUROPA PRESS) – El Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde a un presupuesto récord de 1,15 billones de dólares (algo más de un billón de euros) para gasto militar en 2027, en una ajustada votación por cuatro votos de diferencia sobre unas cuentas que incluyen una partida para las operaciones militares en Irán, en medio de las demandas del Pentágono para un presupuesto expandido.

El proyecto de presupuesto ha salido adelante pese a las críticas demócratas por cifra sin precedentes para el gasto anual del Departamento de Defensa estadounidense por un estrecho margen, con 216 votos a favor y 212 en contra, después de que siete representantes republicanos votaran en contra y seis demócratas votaran a favor de la abultada partida.

CIENTOS DE BILLONES PARA PROYECTOS CON ISRAEL

El visto bueno a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que especifica el presupuesto y gasto del Pentágono, incluye cientos de millones de dólares para proyectos militares conjuntos de Estados Unidos e Israel y llega después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fijara en cerca de 37.500 millones de dólares (cerca de 32.875 millones de euros) el coste de la guerra con Irán.

En una comparecencia en el Senado, el jefe del Pentágono defendió la petición del presidente del país, Donald Trump, para fondos adicionales por valor de 87.600 millones de dólares (alrededor de 76.795 millones de euros) para su Departamento.

En línea con la demanda de Hegseth, el presupuesto reforzado permite elevar la capacidad de producción de defensa estadounidense, aumentar la paga de todos los miembros de las Fuerzas Armadas entre un 5% y un 7% y destina 1.800 millones de dólares (unos 1.570 millones de euros) a cuarteles y viviendas familiares.

56 MIL MILLONES PARA DESARROLLO DE CAZAS

Respecto al desarrollo de proyectos aéreos, se reservan 56.000 millones de dólares (unos 49.000 millones de euros) al desarrollo de cazas de última generación, como los B-21 Raider, a aviones de patrulla marítima, los F-35, y a helicópteros de combate Chinook y Blackhawk.

En materia naval, el proyecto contempla más de 60.000 millones de dólares (unos 52.500 millones de euros) en financiación para la construcción y mantenimiento de un cuarto submarino de misiles balísticos de la clase Columbia, dos submarinos de la clase Virginia y dos destructores de la clase Arleigh-Burke. Mientras que servirá para dar pasos en la construcción de la construcción de la ‘Cúpula Dorada’, el escudo de defensa antimisiles de múltiples capas diseñado para proteger el territorio nacional de Estados Unidos frente a misiles balísticos, hipersónicos y de crucero avanzados, una de las principales prioridades expresadas por Trump.