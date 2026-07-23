PUERTO RICO: CBP detiene a 37 migrantes de RD y otros países

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SAN JUAN.- La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detuvo a 37 migrantes indocumentados en aguas de Puerto Rico.

Los operativos ocurrieron el pasado lunes y fueron ejecutados por agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) y autoridades locales, en distintos extremos de la isla.

El primer caso se registró en el este de Puerto Rico, donde agentes de AMO y CBP interceptaron una embarcación que se dirigía desde Saint Thomas hacia el islote de Culebrita. A bordo viajaban 10 extranjeros provenientes de República Dominicana, India y Ecuador, junto a un ciudadano estadounidense que operaba la lancha.

Los migrantes y el operador fueron arrestados y entregados a la CBP para su procesamiento y deportación.

El segundo operativo ocurrió en el oeste, con la participación de la Interdicción Marítima de la CBP, la Unidad Marítima de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Cabo Rojo e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En principio detuvieron a 15 migrantes tras el desembarco de una embarcación, pero tras una búsqueda en la zona el total ascendió a 27 extranjeros procedentes de Uzbekistán, Tayikistán, República Dominicana y Haití.

Todos fueron trasladados a la Estación de la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey, en Aguadilla, para su procesamiento y deportación.