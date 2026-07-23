Ven RD sale mapa mundial del hambre, pero siguen desafíos

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana logró salir del mapa mundial del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al registrar una prevalencia de subalimentación inferior al 2.5 % en el período 2023-2025.

El avance fue atribuido a la combinación de políticas públicas orientadas a la protección social, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la inclusión económica, aunque el organismo internacional advirtió que persisten retos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición.

MINISTERIO DE LA MUJER

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que este resultado es fruto de una estrategia nacional impulsada desde 2020 bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Destacó la ampliación del programa Aliméntate, que beneficia a cerca de 1.5 millones de hogares; el fortalecimiento de la alimentación escolar para más de dos millones de estudiantes y la expansión de los Comedores Económicos de 35 a 134 centros.

Asimismo, resaltó medidas como la entrega de 167,000 títulos de propiedad, el apoyo al sector agropecuario y las compras públicas dirigidas a productores locales, mujeres y mipymes.

“La política social alcanza su verdadero propósito cuando amplía las capacidades de las personas para construir su propio futuro”, expresó.

SEGUIR FORTALECIENDO PRODUCCION

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios valoró el reconocimiento de la FAO como un incentivo para continuar fortaleciendo la producción nacional.

Su presidente, Wilfredo Cabrera, sostuvo que el logro evidencia el impacto del trabajo conjunto entre productores y autoridades.

La entidad llamó a incrementar las inversiones en innovación, infraestructura, investigación, financiamiento y adaptación al cambio climático para consolidar la soberanía alimentaria y garantizar el acceso permanente a alimentos nutritivos y de calidad para toda la población.

Pese al avance, la FAO reportó que el 41.3 % de los dominicanos enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave y que el 16.4 % experimenta condiciones severas.

También alertó sobre el aumento de la obesidad y la anemia, aunque destacó mejoras en la nutrición infantil y en la lactancia materna exclusiva.

an/am