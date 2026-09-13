Pondrán nombre José Alberto ‘El Canario’ a calle New Jersey

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NUEVA YORK.- El salsero dominicano José Alberto «El Canario» dará nombre a una importante vía de Union City, en Nueva Jersey, en reconocimiento a su legado y a sus 50 años de carrera artística.

La iniciativa fue anunciada por el comisionado del condado de Union City, Lucio Fernández, quien será el orador en el acto de develación.

La calle «José Alberto El Canario Way» estará ubicada en la 48 Street, entre las avenidas Hudson y Palisade, y será inaugurada el próximo viernes 25 de septiembre al mediodía.

Aunque su carrera se desarrolló principalmente en el Alto Manhattan, El Canario tiene raíces en Union City, donde reside su madre, Adalgisa Andújar, vedette de los años 50 del ballet de La Voz Dominicana.

El artista expresó su alegría por el reconocimiento en Estados Unidos, país que lo acogió desde joven y donde desarrolló sus proyectos musicales.

GIRA 50 ANIVERSARIO

El homenaje se enmarca en la gira internacional por sus 50 años de trayectoria.

Como parte del tour, El Canario ofrecerá un concierto el sábado 24 de octubre en el City Center de Pembroke Pines, Miami, con invitados como Eddy Herrera, Ramón Orlando, Maridalia Hernández, Pavel Núñez y Roland Borges.

La gira, iniciada en 2024, ha recorrido Panamá, Miami, Nueva York, Cali, Medellín, Cartagena, San Juan, Lima, Washington, Santo Domingo, Los Ángeles y otras ciudades de América y Europa.

TRAYECTORIA Y LEGADO

José Alberto Justiniano Andújar, nacido en Santo Domingo el 22 de diciembre, es uno de los intérpretes más reconocidos de la música tropical. Aunque su fuerte es la salsa, ha incursionado en son, guaracha, bolero, merengue, vallenato y mambo.

En cinco décadas ha actuado en los principales escenarios de cinco continentes. A finales de los 80, Celia Cruz se convirtió en su madrina artística y compartió con él grabaciones y escenarios internacionales.

En 1992 participó en la película «The Mambo Kings», junto a Armand Assante, Antonio Banderas y Melanie Griffith.

En 2026 su orquesta celebra 43 años. Ha compartido estudio y tarima con figuras como Johnny Pacheco, Tito Puente, Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, Oscar D’León, Eddie Palmieri y Milly Quezada, entre otros.

Cuenta con más de 25 producciones discográficas, quince Discos de Oro y Platino, tres Latin Grammy, nominaciones al Grammy estadounidense, dos Hispanic Heritage Awards otorgados en la Casa Blanca, un Emmy y el premio Life Achievement Awards recibido en 2026 en «Dominicans on the Hill», en el Capitolio de EE.UU., además de Premios Soberano, Casandra y Congo de Oro.