Polvo del Sahara mantendrá ambiente caluroso y con lluvias

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SANTO DOMINGO.- El polvo del Sahara mantendrá este domingo un ambiente caluroso y brumoso en gran parte del país, mientras una débil vaguada favorecerá aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé escasas lluvias en la mañana, aunque podrían registrarse chubascos aislados en La Altagracia, Hato Mayor, Samaná y Duarte.

En la tarde, la combinación del calentamiento diurno, la orografía y la vaguada propiciará aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, el norte del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa y localidades cercanas.

El Indomet advirtió que las temperaturas seguirán elevadas por la época del año y la concentración de polvo sahariano, por lo que recomendó mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En cuanto a las condiciones marítimas, instó a embarcaciones pequeñas y frágiles a navegar con precaución en la costa caribeña y evitar adentrarse mar adentro por oleaje anormal, mientras en la costa atlántica las condiciones se mantienen normales.

jt-am