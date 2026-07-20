Conexión de Rosalía y Tokischa pone a vibrar el “Lux Tour”

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BOGOTA, Colombia.- La conexión entre Rosalía y Tokischa volvió a emocionar al público durante el segundo concierto de la cantante española en Bogotá, donde la rapera dominicana apareció como invitada especial en uno de los momentos más destacados del “Lux Tour”.

Tokischa fue recibida por miles de asistentes entre gritos, aplausos y una prolongada ovación cuando subió al escenario para participar en el tradicional segmento “Confesionario”, una dinámica del espectáculo en la que Rosalía mantiene conversaciones espontáneas con figuras invitadas.

Durante el encuentro, la intérprete dominicana compartió una anécdota personal sobre una etapa complicada de su vida, marcada por dificultades económicas, relatando con su característico sentido del humor una experiencia de apoyo financiero dentro de una relación con un hombre mayor. Sus palabras generaron risas y aplausos entre los presentes.

Visiblemente emocionada por volver a compartir escenario con su amiga, Rosalía la recibió con una frase que desató la euforia del público: “Eres mi perla favorita”, destacando el cariño y la admiración que ambas artistas han construido con el paso de los años.

El reencuentro también estuvo marcado por la música, ya que ambas interpretaron juntas “Linda”, una de sus colaboraciones más reconocidas. La dupla también ha dejado huella con “La Combi Versace”, tema incluido en el álbum Motomami de Rosalía, además de recordados momentos como su aparición conjunta en el escenario de Coachella.

La participación de Tokischa en el “Lux Tour” reafirmó una relación artística que trasciende las colaboraciones musicales y se ha convertido en una de las alianzas más llamativas de la escena latina contemporánea.

El momento rápidamente se volvió viral entre seguidores de ambas artistas, quienes destacaron la complicidad, el respeto y la amistad que han demostrado desde su primera colaboración, consolidando a Rosalía y Tokischa como dos figuras que continúan rompiendo barreras dentro de la música internacional.

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