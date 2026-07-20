Hermanas Báez ganan siete medallas Gimnasia de Panamá

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CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá.- Las gimnastas dominicanas Seleiny y Yessica Báez, oriundas de San Cristóbal, conquistaron un total de siete medallas durante su participación en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, celebrada en la capital panameña.

Seleiny Báez fue la más destacada de las hermanas al obtener cuatro preseas: dos medallas de plata y dos de bronce. Además, alcanzó el segundo lugar en la clasificación general individual (All Around), consolidándose entre las mejores competidoras del certamen.

Por su parte, Yessica Báez sumó tres medallas y protagonizó una de sus mejores actuaciones en la prueba de barra, aunque no logró ubicarse entre las primeras posiciones de la clasificación final.

La Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026 se desarrolló del 12 al 19 de julio en la Ciudad de Panamá, reuniendo a atletas de distintos países del continente.

Las competencias tuvieron como sedes la Arena Roberto Durán y el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, escenarios que acogieron una intensa jornada deportiva de alto nivel.

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