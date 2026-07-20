Justicia Social afirma avanza como fuerza determinante RD

la Dirección Nacional sostuvo reuniones con representantes provinciales, municipales y distritales, enfocadas en la organización territorial, la formación política y el desarrollo de liderazgos comprometidos con el servicio público.

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BARAHONA. – El partido Justicia Social (JS) aseguró este fin de semana que continúa fortaleciendo su estructura nacional con el objetivo de consolidarse como una fuerza política decisiva dentro del escenario democrático dominicano.

La afirmación fue realizada durante una amplia jornada de trabajo encabezada por el presidente de la organización, Julio César Valentín Jiminián, y el secretario general, Anyolino Germosén, quienes desarrollaron encuentros con dirigentes en las provincias San Cristóbal, Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia.

Como parte de su proceso de fortalecimiento institucional, la Dirección Nacional sostuvo reuniones con representantes provinciales, municipales y distritales, enfocadas en la organización territorial, la formación política y el desarrollo de liderazgos comprometidos con el servicio público.

Durante los encuentros, Valentín destacó que Justicia Social aspira a ocupar un espacio relevante dentro del sistema político nacional, promoviendo una visión de desarrollo centrada en las necesidades de la ciudadanía.

“El propósito de Justicia Social es construir una organización sólida, basada en principios, disciplina y compromiso con la gente. Queremos un liderazgo que coloque el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares”, expresó.

El dirigente sostuvo que el crecimiento de la organización no debe medirse únicamente por la cantidad de miembros, sino por la calidad de sus dirigentes y su capacidad para contribuir al desarrollo de sus comunidades.

De su lado, el secretario general, Anyolino Germosén, explicó que la gira forma parte de una agenda nacional destinada a fortalecer las estructuras partidarias y mantener un acompañamiento permanente a los dirigentes en cada territorio.

Germosén señaló que el crecimiento de Justicia Social dependerá de la cohesión interna, la promoción de nuevos liderazgos y una gestión política cercana a las comunidades, especialmente en los municipios y distritos donde la organización tiene presencia institucional.

La agenda incluyó reuniones con dirigentes de La Ciénaga, Enriquillo, Jaquimeyes, El Peñón, Salinas, Pescadería, Vicente Noble, Cabral, Neyba, Galván, Villa Jaragua y Los Ríos, además de encuentros de coordinación en San Cristóbal y Azua.

Al cierre de la jornada, Valentín reafirmó el compromiso de recorrer todo el país para fortalecer la estructura partidaria y mantener un contacto directo con la dirigencia y las bases de la organización.

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