Marco Rubio: arrastrado junto a los errores de Trump

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Marco Rubio, ciudadano norteamericano, hijo de padres cubanos, fue precandidato a la presidencia por el Partido Republicano compitiendo con Donald J. Trump, quien finalmente ganó la nominación de su partido. Durante la precampaña, Rubio atacó rudamente a su oponente, acusándolo de hipocresía en inmigración, de haber fundado una “universidad falsa”, de múltiples bancarrotas y de ser un “timador” sin preparación para gobernar. Advirtió sobre la retórica de Trump y la “trampa” que representaba. Sus señalamientos buscaban frenar el ascenso del magnate en el partido, aunque finalmente no lograron detener su candidatura.

A pesar de esos ataques, sabemos que con menos de eso Trump acaba con cualquiera; sin embargo, no reaccionó como suele hacerlo, pues su nominación estaba en un callejón sin salida. En ese contexto, los empresarios llevaron al también senador J.D. Vance como compañero de fórmula; pero por otro lado, la influyente Asociación Nacional del Rifle le indicó a Trump que su favorito era Marco Rubio. Ante esa presión, Rubio renunció a la precandidatura para pasar al equipo de campaña de Trump, sellando así su destino político.

Ese viraje, que lo llevó de acusador a aliado, constituye el error fundamental: la lealtad personal al líder por encima de la defensa de la institucionalidad. Rubio, que en su momento denunció los peligros de Trump, terminó validando con su silencio y su apoyo los mismos excesos que había advertido. En esa contradicción se encuentra la raíz de su fracaso político: la incoherencia que lo convierte en cómplice del deterioro institucional.

Errores políticos de Trump que afectan a Rubio

1. Intervención militar en Venezuela; Bajo la segunda administración Trump, se ejecutó la operación militar Resolución absoluta contra Nicolás Maduro, con participación directa de Rubio como Secretario de Estado. Esta acción violó principios del derecho internacional y fue criticada como un acto de imperialismo, dejando a Rubio marcado como arquitecto de una política exterior agresiva y riesgosa.

2. Cruzada ideológica contra la izquierda

Trump y Rubio impulsaron la narrativa de que el “comunismo” y movimientos como ANTIFA eran amenazas transnacionales, intentando clasificarlos como terrorismo global. Europa y varios países latinoamericanos rechazaron esta construcción política, considerándola una manipulación para fines internos. Rubio quedó asociado a una agenda que politiza la seguridad y genera tensiones diplomáticas innecesarias, especialmente con México.

3. Política de presión máxima contra Cuba

La administración Trump intensifica sanciones y bloqueos contra el régimen cubano, presentándose como enemigo central. Rubio, de origen cubano, fue colocado como rostro de esa ofensiva, lo que lo ata a una estrategia que polariza y limita su margen de maniobra política. Aunque le da visibilidad, también lo encierra en una narrativa de confrontación que puede volverse en su contra si fracasa.

Rubio, que en 2016 denunció a Trump como “timador” y “peligro para la institucionalidad”, hoy aparece como su ejecutor más fiel. Esa lealtad lo arrastra junto a los errores de la administración: intervenciones militares ilegales, enemigos inventados y políticas exteriores de fuerza que erosionan la legitimidad de EE.UU.

Cuando un senador abandona la defensa de la Constitución para rendirse al caudillo, no sólo traiciona su palabra, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Marco Rubio no ha sido derrotado por Trump, sino por su propia decisión de confundir lealtad personal con deber institucional.

Y en esa confusión, el sistema democrático se debilita, el Estado se convierte en botín y la historia lo recordará como ejemplo de cómo la sumisión política puede arrastrar a un hombre —y a una nación— hacia el fracaso.

jpm-am