Deuda externa pública (OPINION)

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El hecho de que los gastos, erogaciones o desembolsos de dinero sean mayores que los ingresos de una persona, familia, empresas privadas o sector público, generan un faltante o déficit de dinero, el cual debe ser cubierto con préstamos o aumento de ingresos, por medio del cobro de mayores ingresos a través de impuestos, siempre que no se desee afectar la calidad de vida bajando drásticamente los gastos necesarios que financian los gastos sociales o afecten las inversiones a largo plazo (gasto de capital) que pondrían en juego el crecimiento y el desarrollo económico de un país.

Hay dos alternativas o se propugna por el crecimiento económico y mejoría de la calidad de la vida de un pueblo o simplemente se somete a un pueblo al ostracismo o al atraso por las distintas circunstancias que periódicamente surgen en el trajinar de la vida misma.

Ocasionalmente se critica con justa razón el hecho de que se haga abuso de los gastos operacionales de un Estado, empresa privada, familia o persona, principalmente por incapacidad o falta de competencia administrativa.

No es un secreto que existen personas, familias, gerentes de empresas y equipos de gobiernos, incapaces de gestionar sus finanzas.

En este último caso, cuando un gobierno de un país hace uso incorrecto o abusivo de las recaudaciones impositivas y arancelarias de los contribuyentes, así como cuando hace uso deficiente del dinero proveniente de donaciones, transferencias y préstamos lleva a una nación a endeudarse innecesariamente, sacrificando los bolsillos de todo un pueblo que no ha sido culpable de la mala administración de las finanzas públicas.

Préstamos innecesarios que vienen a aumentar los gastos corrientes de una nación y que un pueblo paga a través de más impuestos.

Ahora bien, se sabe que hay préstamos necesarios e innecesarios. Necesarios, estos últimos cuando las circunstancias así lo imponen, tales los casos de la pandemia Covid-19 durante la que cayeron los ingresos, aumentaron los gastos, cayó la demanda, la producción, el empleo, aumentó el déficit fiscal en fin la economía se paralizó.

Así también, las situaciones bélicas entre Rusia y Ucrania, aumento de los aranceles, anteriormente nunca visto, guerra entre EE.UU. Irán, Israel y el Líbano han dado lugar a incrementar los préstamos debido al aumento de los déficits fiscales.

Justificación

Eh ahí situaciones que justifican el gestionar préstamos por necesidad no por vanidad o propósitos malsanos.

No es tomar dinero prestado por tomar, sin propósito alguno, porque el problema no son los ingresos sino los gastos superfluos, innecesarios o vanidosos, ese es el problema.

La deuda externa global pública más la privada superó los US$315 billones en 2024 y sigue subiendo, por tal sentido el FMI/Banco Mundial piden gastar de forma más eficiente.

Según la CEPAL 2025, Brasil liderará el alza de la deuda con 95% del PIB en 2026, sigue Guatemala la más sana con 27% del PIB, el Caribe muy endeudado: Barbados 99.8%, Dominica 95.7%, San Vicente 94%, Santa Lucía 77%.

Centroamérica: Nicaragua 95%, Costa Rica 74% en deuda interna y 66% en moneda local, Guatemala y Honduras con niveles de deuda más bajos y estables Vs PIB, Panamá tuvo alza de 6.6 puntos del PIB en 2024.

En la República Dominicana, el monto total de la deuda del SPNF a diciembre del año 2025 fue de US$45,479.3 millones igual a un 35.4% del PIB. Deuda interna de US$16,070.6 millones. Total SPNF 48% del PIB, subió 1.7 puntos Vs PIB.

La composición de la deuda externa de la nación dominicana se presenta con 77.7% con acreedores privados principalmente bonos. Los bonos son 77.5% de la deuda externa.

22.3% con acreedores oficiales multilaterales 17.4% y bilaterales 4.9%. Por moneda 85.2% en dólares, 13% en pesos, 1.8% en euros. Por tasa 99% tasa fija. Eso limita el riesgo de tasas externas.

Conforme el EMBI (Emerging Markets Bond Índex) que es calculado por JP Morgan, en el presente año 2026 el mismo se encuentra en 221 puntos básicos, lo que significa que los bonos dominicanos pagan 2.21% más de interés que un bono del Tesoro de EE:UU a 10 años.

Mientras más bajo se encuentre el EMBI más confianza se tiene sobre el país. El EMBI dominicano está por debajo del promedio latino 286 puntos y del promedio global 220 puntos. También está por debajo de Ecuador 435 y El Salvador 316 pts. Estuvo por debajo de Colombia 316 pts, México 301 y Panamá 227 pts.

Aunque no hemos llegado al grado de inversión es decir menos déficit fiscal y calidad del gasto pero nos encontramos en vías de alcanzarlo.

Hoy vuelve al tapete, el tema de la deuda externa pública de la República Dominicana. Si se analiza la deuda externa de forma comparativa por periodo presidencial se podrá ver que durante el gobierno del Dr. Leonel Fernández 2004-2012, la Deuda/PIB osciló entre el 46.90% al 41.34% para un cambio relativo de menos 11.85%. El saldo varió de US$10,874.9 a US$25,064.9 para un crecimiento de más 130.48%.

En el gobierno de Danilo Medina 2012-2020 la Deuda/PIB pasó de un 41.34% a un 69.40% y de manera absoluta paso de US$25,064.9 a US$54,469.25 millones creciendo un 117.31%.

Durante los gobiernos del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, la Deuda/PIB de 2020 al 2025 ha ido de 69.40% a 57.93% para un cambio relativo de menos 16.54%, de forma absoluta de US$54,469.25 a US$74,057.57 para un crecimiento del saldo de un 35.96%.

En cuanto al cambio en la composición de la deuda % del PIB. Leonel Fernández alcanzó menos 4.59 pp, Danilo Medina más 16.60 puntos porcentuales (pp) y Luis Abinader menos 3.06% pp.

Deuda interna neta respecto al PIB. Leonel Fernández menos 0.96 pp, Danilo Medina más 11.46 pp y Luis Abinader menos 8.41 pp. En lo relativo a Deuda/PIB, Leonel Fernández menos 5.56 pp, Danilo Medina más 28.06 pp y Luis Abinader menos 11.48 pp.

Por lo visto en términos relativos el presidente que más ha endeudado a la nación dominicana de los últimos tiempos ha sido Danilo Medina y quien menos ha endeudado la República Dominicana es el presidente Luid Rodolfo Abinader Corona.

De manera que no todo lo que se habla sin base ninguna o sin conocimiento del tema se le puede dar credibilidad, tampoco se debe engañar a un pueblo que se beneficia de las ejecutorias bien intencionadas, como son las que lleva a cabo la actual administración gubernamental, que gasta donde tiene que gastarse, con transparencia, honestidad, laboriosidad y rendición de cuentas.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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