BHD obtiene certificación Oro por la sostenibilidad operativa

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SANTO DOMINGO.- El Banco BHD recibió la certificación Tier III Gold Certification of Operational Sustainability (TCOS) otorgada por Uptime Institute Professional Services para su Centro de Datos Principal, consolidando así la fortaleza de su infraestructura tecnológica y su capacidad para operar de manera eficiente, segura y sostenible.

La certificación, considerada la máxima distinción en sostenibilidad operacional dentro de los estándares de Uptime Institute, evalúa aspectos esenciales como la gestión operativa, mantenimiento, seguridad, administración de riesgos y capacitación continua del personal. El informe concluye que la entidad cumple con los requisitos Tier III en cada una de estas áreas.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, destacó que este reconocimiento refleja el compromiso de la organización con la continuidad de sus operaciones y la confiabilidad de los servicios que ofrece.

“La certificación Oro representa un reconocimiento a la calidad operativa de nuestra organización y al compromiso permanente de nuestros equipos con la continuidad, la seguridad y la confiabilidad, asegurando operaciones resilientes y sostenibles”, afirmó.

Despradel señaló además que la acreditación valida la madurez de los procesos operativos del banco, resaltando la importancia del factor humano y la gestión eficiente para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica a largo plazo.

Con esta distinción, el Banco BHD suma su tercer aval internacional otorgado por Uptime Institute. En 2023 obtuvo la certificación Tier III de Design Documents, mientras que en septiembre de 2025 alcanzó la certificación Tier III de Constructed Facility (TCCF), hitos que respaldan su estrategia de fortalecimiento tecnológico y transformación digital.

Excelencia operativa y gestión sostenible

El informe también reconoce la implementación de procesos proactivos, estandarizados y medibles orientados a garantizar la continuidad operativa y la mejora continua.

La evaluación se basa en tres pilares fundamentales: la gestión y operación del centro de datos, las características de la infraestructura y la ubicación del sitio, permitiendo una valoración integral de su desempeño.

La certificación TCOS valida la capacidad de una organización para mantener el rendimiento de su infraestructura tecnológica mediante una adecuada gestión de riesgos, programas permanentes de capacitación y una cultura enfocada en la disciplina operativa.

Entre los beneficios asociados a esta acreditación figuran una mayor resiliencia operacional, optimización de los procesos de mantenimiento, fortalecimiento de la gestión de riesgos y una mayor capacidad para soportar el crecimiento futuro de la infraestructura tecnológica.

Uptime Institute es una de las organizaciones de referencia a nivel mundial en certificación de centros de datos y reconoce a aquellas entidades que ofrecen servicios tecnológicos con altos estándares de disponibilidad, seguridad y confiabilidad, alineados con las mejores prácticas internacionales.

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