Conversación para la historia con Joaquín Balaguer (OPINION)

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A 24 años de la partida física del presidente doctor Joaquín Balaguer, una entrevista permanece en la memoria nacional

Se hace necesario volver la mirada hacia uno de los momentos más impactantes del periodismo dominicano: la entrevista que le realizara Frederick Martínez, “El Pachá”, al líder histórico de la República Dominicana.

Fue una conversación que trascendió la televisión para convertirse en un documento de valor histórico. Un encuentro marcado por el tiempo, el espacio y la dimensión del personaje entrevistado.

En aquellos años no existían las plataformas digitales, las redes sociales ni la velocidad de información que vivimos actualmente. Conseguir una entrevista con Joaquín Balaguer no era una tarea sencilla. Era un hombre reservado, de pocas apariciones públicas y con una trayectoria política que lo colocaba como una de las figuras más influyentes de América Latina.

Por eso aquella entrevista tuvo una repercusión extraordinaria.

La imagen del doctor Balaguer recibiendo a Frederick Martínez quedó grabada en la memoria colectiva. Por primera vez, muchos dominicanos pudieron verlo en una faceta diferente: vestido en bata, fuera de la formalidad que siempre acompañó su figura pública.

Y lo más llamativo fue su actitud. A pesar de encontrarse en una etapa avanzada de su vida y ante lo que algunos consideraban los estertores de la muerte, Balaguer recibió al Pachá con una sonrisa, con alegría y hasta

con carcajadas, como si aquella visita no fuera un momento de despedida, sino una oportunidad para conversar, reflexionar y compartir sus pensamientos.

Ese instante mostró una dimensión humana de Joaquín Balaguer que pocas veces había quedado expuesta ante las cámaras.

Durante la entrevista, Frederick Martínez realizó preguntas que permitieron conocer la visión personal del estadista sobre la vida, la juventud, Dios, la familia y la patria.

“Si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría ser?”

Frederick Martínez: Doctor, si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría ser? ¿Cuál fuera lo primero realmente que usted haría en función política y en función humana?

Dr. Joaquín Balaguer: “Dominicano. Un dominicano amante de su país, sumamente amante de su país. Que cree que su país es más grande que todos los países del mundo. Es más chiquito, pero para mi gente, para mi corazón, para mi mente, para mis ambiciones, para mis ilusiones, es el más grande.”

Frederick Martínez: Doctor, lo primero que le llega a la mente al doctor Balaguer cuando se levanta en la mañana.

Dr. Joaquín Balaguer: “Pedirle a Dios que me proteja como el día que me ha precedido, y estar con la gracia divina. Eso es lo primero. Mi primer pensamiento es para Dios. El segundo para mis seres queridos y desaparecidos.”

Frederick Martínez: Doctor, antes de finalizar, quiero que usted le envíe un mensaje a esos jóvenes que en estos momentos disfrutan del Sabadazo con el Pachá, que van por un mal camino y que no están situados con el respeto y el cariño hacia sus padres.

Dr. Joaquín Balaguer: “El mensaje para esa clase de jóvenes es que piensen bien sus actos, que respeten sobre todo a sus padres. Que no hay nada más grande en la vida que el respeto a los padres y la guía de los padres.”

“Respetarlos, amarlos y bendecirlos cada día, y recapacitar sobre su conducta para que su conducta sirva de ejemplo a la generación a la que pertenece; que no sea un mal ejemplo, sino un ejemplo constructivo y siempre beneficioso para sí y sobre todo para el país.”

“La República Dominicana es lo que más debemos amar. Mientras más maltratada, mientras más olvidada, mientras más golpeada, más querida.”

Aquella entrevista tuvo una dimensión que superó la pantalla. Su impacto llegó hasta la diáspora dominicana, especialmente en Nueva York, donde fue distribuida en formato DVD y adquirida por muchos dominicanos que querían conservar aquel momento histórico.

Para Frederick Martínez, aquel encuentro representa uno de los mayores logros de su carrera en la comunicación: haber logrado sentarse frente a un personaje de la talla de Joaquín Balaguer y dejar para las futuras generaciones un testimonio audiovisual de enorme valor.

Hoy, 24 años después de la partida del doctor Balaguer, aquella entrevista nos recuerda una época en la que una conversación podía convertirse en un acontecimiento nacional.

Porque hay entrevistas que pasan por la pantalla y desaparecen. Y hay otras que quedan para siempre.

Frederick Martínez y Joaquín Balaguer protagonizaron una de esas conversaciones que quedaron para la historia.

jpm-am