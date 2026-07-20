La Avispa noquea colombiano y apunta a título mundial octubre

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SANTO DOMINGO. El boxeador dominicano Alberto “La Avispa” Puello reafirmó su condición de figura élite del boxeo mundial al derrotar por nocaut técnico al colombiano Miguel Ángel Bolaño en el tercer asalto del combate estelar de la cartelera organizada por Shuan Boxing Promotion en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Puello, excampeón mundial de las 140 libras, necesitó apenas 22 segundos del tercer round para detener a Bolaño y consolidar sus aspiraciones de disputar nuevamente un campeonato mundial en octubre próximo.

“No podía fallar ante mi público. Tenía que lograr un triunfo claro que no dejara dudas de que soy el mejor peso superligero del mundo”, expresó Puello tras la victoria. “Esta es la señal de lo que le espera a Dalton Smith en octubre. Voy por el campeonato mundial”, agregó.

Con el triunfo, el púgil oriundo de San Juan de la Maguana mantiene intactas sus aspiraciones de recuperar una corona mundial y ampliar su legado como uno de los principales exponentes del boxeo dominicano.

Noche de nocauts

La cartelera ofreció varias peleas de alto impacto y definiciones antes del límite.

En el combate semiestelar, el capitalino Osiris Rodríguez sorprendió al derrotar por nocaut a Kevin Guerrero a los 34 segundos del quinto asalto en una pelea pactada a ocho rounds en las 130 libras.

Asimismo, el prospecto Keury Alcántara se impuso por nocaut en el cuarto asalto sobre Adrián Morel Solís, en un enfrentamiento programado a seis episodios.

Otro de los destacados de la velada fue Miguel Méndez, de San Juan de la Maguana, quien extendió su invicto a 5-0 al vencer por nocaut técnico a Carlos Beras a los 2:46 minutos del segundo asalto.

La jornada abrió con una victoria del invicto Peter Pascal Rodríguez, quien mejoró su récord a 3-0 al derrotar por nocaut técnico a Alexander Ferreras cuando transcurrían 2:30 minutos del segundo round en la división de las 135 libras.

La función confirmó el buen momento del boxeo profesional dominicano y dejó a Puello como la principal atracción de cara a una posible pelea titular en octubre.

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