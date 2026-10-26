Policía Nacional y Fuerza Aérea conquistan oro en tiro pistola

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SIERRA PRIETA, YAMASÁ.– Las academias Mayor General José Rafael Hermida González, de la Policía Nacional, y General de Brigada Frank Félix Miranda, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), se repartieron las medallas de oro en las competencias de tiro con pistola de 9 milímetros de los XXIX Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas.

El evento está dedicado al general de brigada retirado Persio Romeo Lugo Lugo, del Ejército de República Dominicana (ERD), y reúne a representantes de las academias militares y policiales del país.

POLICÍAS DOMINAN LA RAMA MASCULINA

Los cadetes de la Policía Nacional conquistaron el oro por equipos en la categoría masculina, al totalizar 998 puntos.

El conjunto estuvo integrado por los cadetes de tercer año Randy Sánchez, quien acumuló 275 puntos; Eliezer Gómez, con 258; Juan Silverio, con 237, y Alberto Matos, con 228.

Sánchez obtuvo la mejor puntuación individual, resultado que le permitió conquistar la medalla de oro en esa modalidad.

La medalla de plata correspondió al cadete de cuarto año Vimar Bueno, de la Academia Batalla de Las Carreras, quien sumó 265 puntos, mientras que Eliezer Gómez, representante de la Policía Nacional, se quedó con el bronce.

FUERZA AÉREA SE IMPONE EN LA RAMA FEMENINA

Las representantes de la Academia General de Brigada Frank Félix Miranda, de la Fuerza Aérea, conquistaron el oro por equipos en la categoría femenina, con una puntuación colectiva de 898 puntos.

El conjunto estuvo integrado por las cadetes de cuarto año Mejía Doñé y Espinal Alcántara, así como por las de tercer año Mateo Soto y Franegan Nedar.

El Ejército ocupó la segunda posición con 847 puntos, mientras que la Policía Nacional terminó en el tercer lugar con 586.

En la competencia individual, Mateo Soto encabezó la clasificación con 262 puntos, seguida por la cadete del Ejército Odalina Luna, quien obtuvo la plata con 268 puntos, según los resultados suministrados. Franegan Nedar, de la Fuerza Aérea, consiguió el bronce con 256 puntos.

FUERZA AÉREA MANTIENE EL LIDERAZGO GENERAL

A falta de una disciplina para concluir los XXIX Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas, la Academia General de Brigada Frank Félix Miranda, de la Fuerza Aérea, se mantiene al frente del medallero con 27 preseas de oro, 21 de plata y 13 de bronce, para un total de 414 puntos.

La Academia Batalla de Las Carreras, del Ejército, ocupa el segundo puesto con 18 medallas de oro, 20 de plata y 15 de bronce, acumulando 325 puntos.

En la tercera posición figura la Academia Mayor General José Rafael Hermida González, de la Policía Nacional, con cinco medallas de oro, seis de plata y 11 de bronce, para 113 puntos.

Por su parte, la representación naval suma dos preseas doradas, seis plateadas y 13 de bronce, para un total de 89 puntos.

La jornada de cierre definirá las posiciones finales de la competición deportiva entre los cadetes y guardiamarinas de las instituciones militares y policiales del país.

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