SANTO DOMINGO– La Policía Nacional desmanteló una organización dedicada a la comercialización y modificación ilegal de armas de fuego, durante una operación que dejó siete personas detenidas y 64 armas decomisadas en las provincias Monseñor Nouel y Espaillat.

La intervención, denominada Operación Clave 2.0, fue coordinada con el Ministerio Público e incluyó varios allanamientos, así como el desmantelamiento de un taller clandestino utilizado para modificar, clonar, fabricar y comercializar armamentos.

Entre las armas incautadas figuran 37 pistolas, 17 escopetas, nueve revólveres y un rifle de aire. También fueron ocupados seis vehículos, municiones, cientos de piezas y herramientas, además de 400,100 pesos en efectivo.

Uno de los detenidos es Bayro Joel Beltre Delgado, alias El Matador, apresado mientras se desplazaba en un vehículo que ocultaba dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, tres cargadores de 30 cápsulas y dos cajas de municiones en un compartimiento secreto.

Otro hallazgo se produjo en la Armería La Mocana, en Moca, donde las autoridades ocuparon 42 armas que estaban en exhibición sin los permisos correspondientes, según los datos preliminares de la investigación.

Durante los operativos también fue incautado un tanque balístico de fabricación casera, presuntamente utilizado para probar las armas modificadas, así como dispositivos para alterar sus numeraciones y borrar los registros originales.

La operación estuvo a cargo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (DAICO), adscrita al DICRIM, con el apoyo del Ministerio de Interior y Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta.

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