SANTO DOMINGO.- República Dominicana puso en marcha una campaña internacional para diversificar su imagen turística y promover los atractivos culturales, naturales, históricos y gastronómicos del país, más allá de su tradicional oferta de sol y playa.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo bajo el lema “Siente República Dominicana, la tierra que lo tiene todo”, busca posicionar al territorio dominicano como un destino de experiencias variadas, mediante circuitos que integran ciudades históricas, áreas protegidas, montañas, gastronomía, deportes y tradiciones locales.

La propuesta procura que los visitantes combinen sus estadías en complejos hoteleros y zonas costeras con excursiones por espacios naturales, comunidades rurales, centros artesanales y lugares de valor patrimonial.

PUNTA CANA, LA ROMANA Y MICHES

En la región Este, Punta Cana y Cap Cana mantienen su protagonismo con playas, campos de golf y actividades al aire libre. Entre los atractivos figura Scape Park, donde se encuentra Hoyo Azul, un cenote de aguas turquesas rodeado de vegetación.

La Romana incorpora a la oferta lugares como Altos de Chavón, un complejo de inspiración mediterránea con calles empedradas, galerías y vistas al río Chavón, que combina arquitectura, cultura y entretenimiento.

Mientras, Miches ofrece atractivos como Playa Esmeralda y Montaña Redonda, además de experiencias de turismo rural. La ruta del cacao de Canducto permite conocer a productores locales y los procesos de elaboración de este producto.

PEDERNALES Y SU RIQUEZA NATURAL

El suroeste dominicano también ocupa un lugar destacado en la campaña, especialmente por los atractivos de Pedernales y sus áreas protegidas.

Entre ellos sobresale Bahía de las Águilas, reconocida por sus aguas transparentes y su entorno natural, así como la Laguna de Oviedo, ubicada dentro del Parque Nacional Jaragua.

En esta última se realizan excursiones por manglares y cayos, con oportunidades para observar diversas especies de aves, una alternativa dirigida a los visitantes interesados en la biodiversidad y el ecoturismo.

SANTO DOMINGO Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO

La Ciudad Colonial de Santo Domingo constituye otro de los principales componentes de la oferta turística, por su valor histórico y arquitectónico.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga monumentos emblemáticos como el Alcázar de Colón y la Catedral Primada de América, además de calles, plazas y edificaciones que reflejan los primeros siglos de la presencia europea en América.

Con esta estrategia, el Ministerio de Turismo busca ampliar el interés internacional por República Dominicana, diversificar las experiencias de los viajeros y fortalecer la promoción de destinos que integran patrimonio, naturaleza, identidad cultural y producción local.

La campaña apuesta a proyectar al país como un destino capaz de ofrecer mucho más que playas y complejos hoteleros, aprovechando la diversidad de sus regiones y la riqueza de sus tradiciones.

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