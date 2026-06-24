PN dispersa con bombas grupo agropecuarios iba al Palacio

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SANTO DOMINGO.- La Policía dispersó con bombas lacrimógenas a un grupo de profesionales agropecuarios que marchaba este miércoles desde el Parque Independencia hacia el Palacio Nacional para reclamar aumento salarial, mejores pensiones y condiciones laborales dignas.

La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), fue interrumpida cuando los manifestantes intentaban iniciar la caminata.

Los participantes denunciaron que las autoridades les impidieron avanzar hacia la sede del Gobierno.as

Tito Hernández, presidente de la ANPA, responsabilizó directamente al presidente Luis Abinader por la represión y aseguró que los reclamos del sector siguen sin respuesta.

Según Hernández, hace aproximadamente diez semanas el mandatario se comprometió a atender sus demandas, pero hasta la fecha no ha habido avances concretos.

“Le dimos tres semanas y ya van diez. Todavía el presidente no sabe de dónde va a sacar para aumentar a 50 mil pesos el sueldo de los agrónomos, que ya ni siquiera es un salario digno. Un agrónomo debería ganar más de 70 mil pesos”, afirmó.

El dirigente gremial cuestionó la falta de voluntad del Gobierno y advirtió que los profesionales agropecuarios no detendrán sus acciones de protesta.

“No sé por qué motivo al presidente no le ha dado la gana de atender los reclamos de los profesionales agropecuarios. Que sepa el presidente: hoy va a tener que matar a los agrónomos, porque vamos a marchar por el Palacio Nacional”, declaró Hernández antes de que la manifestación fuera dispersada.