PLD reclama medidas urgentes contra inseguridad en R. Dom.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó preocupación tras la reciente alerta de seguridad emitida por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y urgió al Gobierno a enfrentar la inseguridad ciudadana.

Refirió que el pasado 30 de octubre, la misión diplomática estadounidense en Santo Domingo advirtió a los viajeros y a sus ciudadanos sobre un patrón delictivo en la República Dominicana que incluye robos, agresiones sexuales y casos de personas drogadas sin su consentimiento.

La advertencia, según el PLD, describe riesgos ineludibles, exige una respuesta seria de las autoridades y evidencia la incongruencia de una comunicación gubernamental que insiste en presentar la delincuencia como un problema controlado.

POSTURA OFICIAL

En rueda de prensa encabezada por su vicepresidente, Yván Lorenzo, y los miembros del Comité Político, Margarita Pimentel y Melanio Paredes, el PLD sostuvo que la preocupación por la inseguridad tiene, además, una expresión reiterada en las encuestas de opinión pública, y que de acuerdo con el Latinobarómetro 2026, el 57 % de los dominicanos teme ser víctima de un delito todo el tiempo.

Citó, asimismo, recientes sondeos de ACD Media y RD Elige, que consolidan a la delincuencia como el principal problema del país y revelan que más del 71.3 % de la población califica como «mala» la situación de seguridad.

«Descalificar este temor ciudadano catalogándolo como un simple problema de percepción solo profundiza la distancia entre las autoridades y la sociedad», advirtió.

RECLAMOS AL GOBIERNO

Ante esta situación, reclamó al Gobierno que informe al país sobre los casos específicos que motivaron la alerta de EE.UU. y las medidas que adoptará para enfrentar el problema.

Pidió, además, que se publiquen estadísticas reales, difusión de datos completos, comparables y desagregados por delito, incluyendo los cometidos contra extranjeros. «Ocultar la problemática impide resolverla», destacó la organización.

También demandó encuestas de victimización, regulación de plataformas de alquiler turístico y prevención y respuesta integral.

Advirtió que la reputación turística del país y la confianza internacional requieren instituciones capaces de proteger eficazmente tanto a los visitantes como a quienes viven y trabajan en el territorio dominicano.

«El gobierno del PRM prometió controlar la delincuencia, pero cada alerta lo desmiente. El PLD le exige al Gobierno que cada delito se cuente, que cada muerte se investigue y que la seguridad de un dominicano valga lo mismo que la de un turista», declaró.

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