PLD pide Gobierno declarar en emergencia el sistema de salud

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en la rueda de prensa.

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SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó este lunes al Gobierno declarar en estado de emergencia el sector público de salud, al asegurar que el sistema enfrenta un progresivo deterioro reflejado en la reducción de servicios, escasez de medicamentos y limitaciones operativas en diversos centros hospitalarios del país.

La petición fue presentada durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez por el secretario de Salud del PLD, Rafael González, acompañado por la vicepresidenta de la organización, Zoraima Cuello; el miembro del Comité Político, Richard Medina, y varios subsecretarios del área.

González afirmó que miles de ciudadanos enfrentan diariamente hospitales con menor capacidad de respuesta, déficit de personal y carencias en servicios esenciales. Sostuvo que la situación responde a una falta de planificación y gestión por parte de las actuales autoridades.

Como ejemplo, citó el caso del Hospital Salvador B. Gautier, donde, según indicó, solo cinco de los diez quirófanos se encuentran operativos, mientras la unidad de hemodinamia permanece cerrada y la emergencia continúa funcionando en condiciones precarias.

El dirigente peledeísta también expresó preocupación por la situación de los pacientes que dependen de medicamentos de alto costo. De acuerdo con los datos ofrecidos por la organización política, alrededor de 5,400 personas permanecen en lista de espera para recibir estos tratamientos, incluidos al menos 69 pacientes diagnosticados con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa desde 2024.

Ante este panorama, el PLD demandó al Gobierno garantizar el suministro continuo de medicamentos de alto costo, presentar un plan nacional de recuperación hospitalaria con metas verificables y cronograma definido, reactivar áreas hospitalarias fuera de servicio y transparentar el estado de los equipos médicos de la red pública.

Asimismo, la organización pidió proteger el derecho del personal sanitario a denunciar deficiencias sin temor a represalias y publicar de manera periódica los indicadores de desempeño de los centros de salud y las medidas adoptadas para corregir las fallas identificadas.

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