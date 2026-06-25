PLD: Gobierno busca engatusar al pueblo con su paquete fiscal

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó como «una nueva iniciativa para engatusar al pueblo» el paquete fiscal aprobado por el Gobierno supuestamente para mitigar la crisis.

Luis Reyes, secretario de Asuntos Económicos de la organización opositora dijo que la medida «no se corresponde con la realidad”.

Recordó que el Gobierno sometió la pieza al Congreso con tres cambios en el título y «terminó siendo una propuesta para estimular el crecimiento de la economía”.

«Uno de los considerandos afirma que la ley busca dinamizar la economía, mejorar la distribución del ingreso y simplificar la parte tributaria. Sin embargo, las figuras impositivas incluidas hacen lo contrario», advirtió.

Agregó que “cuando se examinan las figuras impositivas que se están utilizando en la reforma, sobre todo el aumento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta a las empresas, lo que se está haciendo es desestimular la inversión privada”.

Indicó que «la inversión privada ha sido clave para el crecimiento en los últimos cinco años, precisamente supliendo la caída, la deficiencia que ha habido en inversión pública. Entonces usted no va a dinamizar la economía, por lo menos este año no”, subrayó en un documento el también exdirector general de Presupuesto.

En ese sentido, explicó que el 80% del ISR correspondiente a abril ya se cobró ese mes, “de manera tal que usted va a recaudar muy poco con eso que usted plantea que va a dinamizar la economía”.

Añadió que las otras dos figuras impositivas con las que el Gobierno proyecta recaudar entre RD$10,000 y RD$11,000 millones no alcanzan para cubrir los RD$30,000 o RD$40,000 millones que solo costarían los subsidios a combustibles.

“¿Dónde están los recursos con los que usted va a dinamizar la economía? Por eso decimos que era una narrativa para terminar engatusando al pueblo”, sostuvo.

Sobre el apoyo de sectores empresariales al proyecto, Reyes consideró que el tema del ISR “se negoció con esos sectores que no protestaron, que son de los más afectados”.

“¿Qué negociaron a cambio?”, se preguntó. “Es otra cosa que está pendiente”.