Los rectores de la UASD y sus facultades

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Al posesionarse como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Jorge Asjana David será el vigésimo segundo en ocupar el puesto a partir del Movimiento Renovador. Además, se convertirá en el quinto profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en alcanzar tan relevante posición.

Extirpado el trujillato, promulgada la ley de autonomía y proclamadas las directrices del Movimiento Renovador, la UASD comenzó a elegir sus autoridades. En 1966 fue elegido el primer rector, Julio César Castaños Espaillat, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP). Antes había ejercido esa función interinamente.

A Castaños lo sucedió el maestro Andrés Ma. Aybar Nicolás (1968-1970), procedente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA). Esta facultad hubo de esperar 31 años para que otro de sus profesores ascendiera al rectorado. Ocurrió con el ingeniero mecánico Miguel Rosado Montes de Oca (1999-2002).

El ingeniero Aybar fue relevado por Rafael Kasse Acta, odontólogo, (1970-1972) de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Le sucedió el jurista Jottin Cury (1972-1974). Con el doctor Cury, la corona regresa a la FCJP. Lo sustituye el historiador Hugo Tolentino Dipp, egresado de Ciencias

Jurídicas, pero docente de la Facultad de Humanidades. Fue el cuarto consecutivo de ascendencia árabe.

Con el cardiólogo Guarocuya Batista del Villar (1976-1978) Ciencias de la Salud coloca un segundo rector. En tanto, la FCJP remonta con dos de seguida: el abogado mocano Antonio Rosario (1978-1981) y el barahonero José Joaquín Bidó Medina (1981-1984). La FCS responde en el período 1984-1987 con el rectorado del psiquiatra Fernando Sánchez Martínez.

Franklin Almeyda Rancier (1987-1990), egresado de la Escuela de Derecho, pero docente de Humanidades, pasó a ser el segundo de esa facultad en llegar a la Rectoría. Tras él, vino el cuarto médico en llegar a rector, que ha sido Julio Ravelo Astacio (1990-1993). El psiquiatra petromacorisano entregó el cetro al politólogo ocoeño Roberto Santana Sánchez (1993-1996), de la FCJP.

Con Edylberto Cabral Ramírez (1996-1999) terminó el rezago de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para aportar rector. Con él se inicia una racha que llega hasta 2018 en la que cinco docentes de la FCES han llegado a la cúpula de la autoridad universitaria. El economista Cabral entregó al ingeniero Rosado (1999-2002).

En 2002-2005 accede a la poltrona rectoral el economista Porfirio García Fernández, de la FCES, seguido por el sociólogo Roberto Reyna (2005-2008), de la misma facultad. Luego llega a ser la cabeza visible de la UASD, el sexto rector procedente de la FCJP, el abogado Franklin García Fermín (2008-2011). Lo releva Mateo Aquino Febrillet, profesional en administración, (2011-2014) quien ha sido el cuarto de la FCES.

Mientras Iván Grullón Fernández (2014-2018) fue el tercero de Humanidades, Emma Polanco, contadora, (2018-2022) fue la quinta entre los docentes de FCES, más adelante Editrudis Beltrán Crisóstomo, físico y matemático, (2022-2026) se convertía en el primer y único rector emanado de la Facultad de Ciencias.

Jorge Asjana (2026-2030) es el quinto de su facultad, Ciencias de la Salud, la cual iguala en número de rectores a la FCES. El reputado cirujano es, además, el quinto descendiente de árabes (el sexto si contamos al Dr. Antonio Rosario) en ocupar la posición. Los detalles pequeños también son historia.

jpm-am