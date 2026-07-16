Empresa Edesur invierte RD$649 millones para fortalecer su red

Edesur dijo que los trabajos beneficiarán a más de 550,000 clientes en 179 sectores.

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SANTO DOMINGO.- Edesur Dominicana informó que ejecuta un amplio plan de optimización de la red de distribución en su área de concesión, con una inversión de RD$649,154,324, que beneficiará a más de 550,000 clientes en 179 sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San José de Ocoa, Barahona e Independencia.

Las obras incluyen la construcción de nuevos circuitos de media tensión, reconducción y reconfiguración de redes, interconexiones estratégicas, trasvases de carga y adecuaciones para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

PROYECTOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO

El programa contempla siete proyectos en el Gran Santo Domingo, con una inversión superior a RD$39.2 millones, que impactarán a más de 465,000 usuarios en sectores como Piantini, Evaristo Morales, Los Jardines, Bella Vista, Mirador Sur, Zona Universitaria, Cristo Rey, Villa Juana, Los Girasoles, Pantoja, Herrera y Las Caobas, entre otros.

Entre las principales intervenciones destaca la habilitación de los nuevos circuitos PARA107 y PARA108 en la subestación Paraíso, lo que mejora la capacidad operativa y beneficia a más de 43,000 clientes con mayor estabilidad y confiabilidad del servicio.

También entró en operación el circuito MATA107 en la subestación Matadero, favoreciendo a unos 24,500 usuarios, mientras que el nuevo circuito UASD108 permitirá reducir la sobrecarga en la subestación UASD y ofrecer un servicio más estable a más de 5,000 clientes.

MEJORAS EN OTRAS PROVINCIAS

El plan incluye además trabajos en las subestaciones Las Damas (Duvergé), Vicente Noble (Barahona) y San José de Ocoa, así como reconfiguraciones en Hato Nuevo, Cabayona, Herrera y Los Alcarrizos para reducir sobrecargas y pérdidas técnicas.

Edesur informó que ya se han beneficiado más de 257,000 usuarios con la puesta en servicio de la subestación Alfa y otros 21,000 clientes mediante mejoras en las subestaciones Kilómetro 10½, Herrera 138 kV, Los Prados y Herrera, además de intervenciones en Rancho Arriba, Jimaní y Pedernales.

an/am