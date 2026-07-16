Los Pigozzi lideran esperanzas de medallas en esquí náutico

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HATO VIEJO, Sabana Larga. – La familia Pigozzi se perfila como una de las grandes protagonistas del esquí náutico en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al presentar una singular historia deportiva marcada por el talento y la pasión de cuatro hermanos que buscarán colocar a la República Dominicana en lo más alto del medallero.

El experimentado Robert Pigozzi, principal figura del equipo nacional, encabezará la representación dominicana en las competencias que se celebrarán del 25 al 28 de julio. Junto a él estarán sus hermanos Francesca, Paolo y Andrea Pigozzi, estos últimos trillizos, en un hecho poco común dentro del deporte regional.

La selección dominicana también estará integrada por Andrea Reyes, Willem Bouma y Amelia Then, atletas que llegan con posibilidades reales de alcanzar preseas para el país anfitrión.

Robert Pigozzi es el más laureado de la familia. En su trayectoria sobresalen la medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la plata obtenida en Santiago 2023. Además, suma títulos en los Juegos Bolivarianos de 2017 y 2022.

La nueva generación de los Pigozzi también ha dejado huellas importantes. Durante el XLI Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico, celebrado en Paraguay en 2025, Francesca, Paolo y Andrea conquistaron nueve medallas, incluyendo oro, plata y bronce, además de un histórico tercer lugar por equipos en la modalidad Overall.

“Estamos entrenando con el objetivo de dar lo mejor de nosotros y aportar al medallero nacional, especialmente ahora que competiremos en casa”, expresó Francesca Pigozzi.

Las expectativas son altas para la joven atleta, quien en abril de 2025 obtuvo la medalla de plata en la categoría Slalom Junior Sub-13 del Campeonato Latinoamericano celebrado en México.

El alcalde distrital de Hato Viejo, Reynoso Híchez Tellerías, destacó que tanto Francesca Pigozzi como Andrea Reyes cuentan con grandes posibilidades de subir al podio en Santo Domingo 2026, gracias a su talento y al respaldo del público dominicano.

La historia del esquí náutico dominicano está estrechamente ligada a Mario Pigozzi, padre de los atletas y pionero de esta disciplina en el país. Desde 2004 impulsó el desarrollo de este deporte tras construir un lago especializado en Boca Chica, convirtiéndose en uno de los principales promotores del esquí náutico nacional y colaborando actualmente como conductor de la lancha que acompaña a los competidores.

Con una combinación de experiencia, juventud y tradición familiar, los Pigozzi llegan a Santo Domingo 2026 como una de las principales cartas de medalla de la delegación dominicana.