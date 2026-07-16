Presidente UDC alerta sobre posibles deportaciones de EU

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, advirtió que la República Dominicana debe prepararse ante las posibles consecuencias de una eventual deportación desde Estados Unidos de unos 300 mil haitianos que perderían su estatus de protección temporal y permisos de trabajo.

Acosta Moreta señaló que una deportación masiva podría generar presión sobre la frontera dominico-haitiana, debido a que muchos de esos ciudadanos intentarían ingresar de manera irregular al territorio dominicano.

PIDE REFORZAR LOS CONTROLES FRONTERIZOS

El dirigente político exhortó a las autoridades a adoptar medidas preventivas desde ahora para evitar un aumento de la migración irregular. Recordó que el país mantiene operativos para controlar la presencia de extranjeros indocumentados y consideró que una eventual llegada masiva de haitianos agravaría esa situación.

“La República Dominicana puede ser solidaria, pero no puede cargar con el peso de una migración masiva”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los extranjeros que permanezcan de forma irregular en el país deben ser deportados conforme a la Constitución y al derecho internacional. Agregó que, a su juicio, ningún Estado está obligado a mantener en su territorio a personas sin documentación migratoria.

CONTEXTO DE LA MEDIDA EN ESTADOS UNIDOS

Acosta Moreta recordó que el pasado 25 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que permite avanzar con la revocación de protecciones migratorias especiales para miles de haitianos, aunque aún existen recursos legales pendientes.

Indicó que las decisiones definitivas sobre esos casos podrían conocerse antes del 24 de julio, fecha establecida dentro del proceso migratorio estadounidense.

También citó declaraciones del presidente Donald Trump a favor de intensificar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular y de personas cuyos permisos temporales de protección hayan expirado.

El dirigente reiteró que el país debe mantenerse vigilante y fortalecer los mecanismos de control migratorio para enfrentar cualquier eventual incremento de la presión en la frontera.

an/an