Junior Caminero sin fractura tras pelotazo Juego de Estrellas

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FILADELFIA – El antesalista dominicano de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, abandonó el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el martes en Filadelfia, tras ser golpeado en la mano izquierda por un lanzamiento a 98 millas por hora. Posteriormente trascendió que no hubo fractura y el jugador planea jugar el viernes contra los Red Sox en Boston.

«Me siento bien, gracias a Dios. No se rompió nada. Fue más el miedo que otra cosa», dijo Caminero. «Me sentí asustado, asustado. En el momento uno piensa en cosas malas, pero gracias a Dios, todo está bien. Estoy listo para jugar el vienes», dijo.

Caminero, la tercera base titular de la Liga Americana por segundo año consecutivo, cayó al suelo tras ser impactado por un lanzamiento alto del derecho Ryan O´Braley, de los St. Louis Cardinals, y tuvo que ser sustituido por el cubano Miguel Vargas, de los Chicago White Sox.

«El viernes estaré dando el ciento por ciento. Quiero jugar los dos partidos», agregó. «Fue doloroso, un sinker a 98 millas por hora. Fue un momento de mucho temor», dijo. Alden González, de ESPN, informó que la imagen realizada a Caminero salió negativa a fractura.

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Sin embargo, los gestos de dolor del jugador cuando recibió el golpe y los minutos siguientes no lucieron nada bien para los Rays y sus aficionados.

Caminero dijo que O´Brien fue al camerino de los Rays para disculparse y estar seguro de que todo estaba bien. «Me gustó su gesto de venir al camerino y preocuparse por mí. Le dije que no tenía que preocuparse y que yo estaba muy orgulloso de él», dijo.

Caminero, de 23 años, se ha convertido desde el año pasado en uno de los principales bateadores de las Grandes Ligas, con 73 cuadrangulares y 169 carreras impulsadas en 248 juegos.

Caminero es una de las principales razones para que los Rays concluyeran la primera mitad de la temporada en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, con 53-38, la mejor foja del joven circuito.

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