TSA mantiene impedimento a dos ARS de suspender servicios

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 16 jul (EFE).- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) mantuvo este miércoles la medida cautelar que impide la suspensión de los servicios de salud a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro.

También aplazó para el próximo 20 de julio la audiencia para conocer la acción de amparo colectivo presentada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) contra la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip).

La DIDA informó en un comunicado que el tribunal fijó la audiencia para las 9:00 de la mañana y dejó vigente la orden que garantiza la continuidad de los servicios médicos mientras se conoce el fondo del recurso. ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA En la audiencia virtual participaron Andeclip, en calidad de parte accionada, así como ARS Primera, ARS Futuro, Consejo Nacional de Seguridad Social, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Asimismo, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud, estas últimas como intervinientes forzosos. La Andeclip solicitó el aplazamiento de la audiencia, petición a la que se opuso la DIDA al considerar que cualquier retraso no debía afectar el acceso de los afiliados a los servicios de salud. GARANTIZAR DERECHO A LA DEFENSA El TSA acogió la solicitud con el fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, pero dispuso expresamente que la medida cautelar permanecerá vigente durante la tramitación de la acción de amparo. En consecuencia, los afiliados de ambas administradoras de riesgos de salud deberán seguir recibiendo atención médica con normalidad. an/am